MLB／史崔普林還在抓球感 有點後悔太早宣布「死亡球」

運動家隊先發投手史崔普林（Ross Stripling）最近因為宣布「死亡球」（Deathball）， 突然成為焦點人物，向春訓營報到後開始練投，有點後悔太早透露這個新球路，認為應該等到真正投出威力再說。

史崔普林2016年登上道奇隊大聯盟，2020年季中被交易到藍鳥隊，去年和巨人隊簽下2年2500萬美元合約，今年又被交易到運動家，年薪1500萬美元是全隊最高薪。

這位34歲右投月初透露，自己的新球種叫做「死亡球」，立刻成為不少媒體焦點新聞，本周前往亞歷桑州春訓營報到後，新隊友也密切關注他的練投狀況，想要親眼看看這顆球的威力。

所謂「死亡球」就是改良版滑球，壓低轉速搭配高壓式投球，原本橫向移動變成縱向變化，希望讓打者揮空次數更多，提高三振機會，太空人隊強投韋蘭德（Justin Verlander）、道奇隊葛拉斯諾（Tyler Glasnow）都獲極大成效。

史崔普林說：「 在它真正成為武器之前，實在應該安靜一些才對。」

運動家首場熱身賽25日將和洛磯隊交手，官網今天指出，史崔普林的「死亡球」可能還未完全到位，但這就是春訓的目的，接下來仙人掌聯盟有時間解決問題。

官網強調不管有沒有「死亡球」，史崔普林都在尋求重返顛峰狀態，他說：「這顆球有很大潛力，希望它比現在更進一步。」

史崔普林去年在巨人受到背傷困擾，出賽22場（11場先發），戰績5敗、防禦率5.36，生涯8年首次單季勝場數掛零，運動家還是願意接手合約，未來將成為年輕投手的領導者。

他說：「2020年藍鳥有年輕的比切特（Bo Bichette）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、畢吉歐（Cavan Biggio）和馬諾亞（Alek Manoah），現在已經成長為超級巨星了。」