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MLB／官網迫不及待點名季後FA 金河成是最受矚目工具人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

大聯盟新球季還未開打，官網已經迫不及待點名季後各個位置最佳自由球員（FA），教士隊南韓內野手金河成以工具人的角色被點名，認為這位28歲好手除了守備功力穩定，攻擊火力也有很大進步。

教士在2020年12月和金河成簽下4年2800萬美元合約，今年邁入最後一季，他在前3季合計出賽419場，繳出打擊率2成45、全壘打36支、打點153分、盜壘成功56次的成績，去年打擊率2成60、17轟、60分打點、38盜都是單季最佳表現。

值得一提的是，大聯盟前年起增加金手套工具人，表揚防守多功能性的球員，金河成去年二壘、三壘、游擊都守過，以工具人身分成為首位奪下金手套獎的南韓球員。

大聯盟官網指出，目前很難知道明年簽下金河成的球隊，會把他安排在什麼守位，因此暫以工具人點名，他不是揮大棒的球員，降低三振率並提高保送率，成為高於平均水準的可靠打者。

教士去年和波賈茲（Xander Bogaerts）簽下11年2億8000萬美元長約，扛起游擊手重任，金河成以二壘防區為主，新總教練席爾特（Mike Shildt）前天宣布，兩人今年互換位置。

大聯盟 教士 金河成

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