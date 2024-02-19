快訊

近一年最大黑馬！這檔僅花五年多 打敗59檔海外股票型ETF

吃番茄和花椰菜治痛風？專家：有助益的蔬果不止2種 這種飲食法才是正解

你敢搭嗎？這家航空推出神祕目的地航班 逾千人搶登記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／合約剩8年已在想延長合約 哈波：想打到40歲以後

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
費城人一壘手哈波想打到40歲以後。 美聯社
費城人一壘手哈波想打到40歲以後。 美聯社

合約還有8年要走，哈波（Bryce Harper）坦言已有洽談延長合約的想法，今年將以全職一壘手的備戰投入春訓，這個位置不無機會站到40歲以後，而目前這紙合約走完時，他「才」38歲。

哈波今天向費城人隊春訓基地報到，不同於以往的是，在去年球季結束後，球團總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）就曾找他聊過，有意安排他在今年開始轉向一壘全職守備，費城人相信他會是金手套等級的一壘手。

哈波表示，「我們有一段很棒的談話，我說OK，我希望他們知道對於任何球隊想要我做的事，我會站在支持的立場，而他們說希望我可以去一壘。」

哈波生涯以外野出賽為主，右外野947場最多，去年曾在一壘傷兵出現的情況下站了36場一壘，本季將以一壘手的角色投入春訓。

他的經紀人波拉斯（Scott Boras）曾在去年冬季會議表態，哈波有意與費城人洽談延長合約，他本人今天也被問到此事，而哈波回應，自己對此還沒有太多想法，但是，「當然，我會希望可以長期待在這裡，打到40歲以後，就讓我們看看接下來的發展吧！」

在合約還有8年要走的情況下，說延長合約顯然還太早，然而哈波當年與費城人簽下13年3.3億美元合約，在萬物皆漲的年代下，如今看來是費城人大賺，波拉斯也說：「老闆親口說過，這筆合約是球團賺翻，沒有比這更好的指標。」

波拉斯口中這段想要加碼合約的依據，來自2022年國聯冠軍第5戰，費城人在哈波兩分砲帶領下擊敗教士隊，挺進世界大賽，當時老闆米道頓（John Middleton）表示，「我從來沒想過有一天，我會覺得3.3億很划算，但我覺得真的很划算，波拉斯可能會想重新談約吧！」

世界大賽 哈波 費城人

延伸閱讀

MLB／還未放棄塞揚強投史奈爾 洋基就等他和波拉斯降價

MLB／道奇23日首場熱身賽對教士 大谷翔平確定不會亮相

MLB／練到整座場館只剩他 響尾蛇傳奇看卡洛爾將成隊史GOAT

MLB／外表看似小孩 百大新秀之首哈勒戴有望開季大聯盟

相關新聞

MLB／山本由伸好投 教頭：一線先發的料

球季還沒開打，山本由伸已讓道奇隊友慶幸他是來到自家陣營，昨天在春訓實戰投打對決博得滿堂彩，總教練羅伯茲信心表態，山本絕對...

MLB／「功夫熊貓」重返巨人！不為引退賽 還想拚看看

「功夫熊貓」山多瓦（Pablo Sandoval）重返老東家，根據「NBC Sports」報導，巨人隊以非40人名單春訓...

MLB／道奇菜鳥挖寶大谷 聊到吃香蕉防脫水變興奮

大谷翔平一舉一動都是焦點，道奇隊春訓進入第10天，媒體持續開發與他相關的各種話題，新隊友也要聊過一輪，菜鳥投手史東（Ga...

MLB／官網迫不及待點名季後FA 金河成是最受矚目工具人

大聯盟新球季還未開打，官網已經迫不及待點名季後各個位置最佳自由球員（FA），教士隊南韓內野手金河成以工具人的角色被點名，...

MLB／合約剩8年已在想延長合約 哈波：想打到40歲以後

合約還有8年要走，哈波（Bryce Harper）坦言已有洽談延長合約的想法，今年將以全職一壘手的備戰投入春訓，這個位置...

MLB／還未放棄塞揚強投史奈爾 洋基就等他和波拉斯降價

洋基隊備戰新球季，25日將和老虎隊展開首場熱身賽，對兩屆塞揚獎強投史奈爾（Blake Snell）仍有高度興趣，重點在於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。