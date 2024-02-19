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MLB／還未放棄塞揚強投史奈爾 洋基就等他和波拉斯降價

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基隊仍有意爭取兩屆塞揚獎強投史奈爾。 法新社
洋基隊仍有意爭取兩屆塞揚獎強投史奈爾。 法新社

洋基隊備戰新球季，25日將和老虎隊展開首場熱身賽，對兩屆塞揚獎強投史奈爾（Blake Snell）仍有高度興趣，重點在於長約要價是否下降，或是願意接受平均年薪較高、約在3500萬美元左右的短約。

洋基去年戰績82勝80敗，在美聯東區排名第4，中斷連續6年晉級季後賽，季後自由球員市場爭取日本強投山本由伸失利，1月12日和史卓曼（Marcus Stroman）簽下2年3700萬美元合約，接下來最大目標就是史奈爾。

據了解，洋基簽下史卓曼前，對史奈爾提出5年1億5000萬美元合約，後來加碼到超過洛登（Carlos Rodon）6年1億6200萬美元的數字，不過仍低於史奈爾的要價。

大聯盟官網指出，新球季開打時間愈來愈近，史奈爾若想有足夠時間做準備，必須趕快簽約，他和經紀人波拉斯（Scott Boras）在合約上會展現更多意願。

大聯盟新球季將於3月20日點燃戰火，道奇、教士隊在南韓首爾高尺巨蛋進行海外開幕戰，各隊本土首戰29日全面開打，洋基作客休士頓對太空人隊進行開季4連戰，4月6日再回紐約對藍鳥隊進行主場開幕戰。

史奈爾2018年在光芒隊投出21勝5敗、防禦率1.89，奪下生涯首座塞揚獎，去年在教士14勝9敗、防禦率2.25，第2次在防禦率、塞揚獎勝出。

史奈爾 塞揚獎 洋基

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