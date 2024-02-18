MLB／練到整座場館只剩他 響尾蛇傳奇看卡洛爾將成隊史GOAT

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）季外不停歇鍛鍊腳步，敬業態度讓球團更好奇他將成長到多強大，總管哈森（Mike Hazen）直言，對於進化版的卡洛爾完全不知道該設下怎樣的預期，「只有非常少數人可以一踏上大聯盟就能辦到他所辦到的事，所以我不知道接下來的發展。」

卡洛爾去年以2成85打擊率敲出161支安打、25轟、76分打點、54盗，不僅個人成績出色，也帶領球隊打到世界大賽，球季結束後收下國聯新人王，完美新人賽季。

"@PlayBall!" - Corbin Carroll ⚾



The reigning NL Rookie of the Year is putting in that early work. #SpringTraining pic.twitter.com/hr11fXkdTI — MLB (@MLB) February 10, 2024

不論是世界大賽結束後沒多久，或是耶誕節前兩天，都有人在訓練場館碰到卡洛爾，哈森說：「我記得那是下午兩點，場館裡只剩下他一個人。他很有天賦，這是無庸置疑的，但我認為這點才是他獨出於其他人的地方。」

卡洛爾的自律還有來自其他人的證言，隊史傳奇球星岡薩雷茲（Luis Gonzalez）也說，曾有一天在下午看到場館只剩下卡洛爾一人，他走過去問怎麼還沒走，卡洛爾說：「因為想要更好」。看到這樣的卡洛爾，岡薩雷茲預言，「他終有一天會成為響尾蛇隊史最偉大球員。」

岡薩雷茲表示，期待見到這座城市都穿著響尾蛇7號球衣的那一天，「就像大家穿著布克（Devin Booker）、費茲傑洛德（Larry Fitzgerald）球衣一樣。」兩人分別是亞歷桑納鳳凰城當地NBA太陽隊、NFL紅雀隊著名球星。