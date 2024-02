MLB／練到整座場館只剩他 響尾蛇傳奇看卡洛爾將成隊史GOAT

響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)季外不停歇鍛鍊腳步,敬業態度讓球團更好奇他將成長到多強大,總管哈森(Mike Hazen)直言,對於進化版的卡洛爾完全不知道該設下怎樣的預期,「只有非常少數人可以一踏上大聯盟就能辦到他所辦到的事,所以我不知道接下來的發展。」

卡洛爾去年以2成85打擊率敲出161支安打、25轟、76分打點、54盗,不僅個人成績出色,也帶領球隊打到世界大賽,球季結束後收下國聯新人王,完美新人賽季。

"@PlayBall!" - Corbin Carroll ⚾



The reigning NL Rookie of the Year is putting in that early work. #SpringTraining pic.twitter.com/hr11fXkdTI