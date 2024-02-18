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MiLB／林昱珉3進百大新秀榜 「Zips」排第40名
響尾蛇隊台灣左投林昱珉再次進入百大新秀榜，繼「Baseball Prospectus」、「The Athletic」之後，「FanGraphs」網站近期根據棒球預測系統「Zips」進行新秀排名，林昱珉排在第40名、投手第10位。
「Zips」是由棒球數據網站FanGraphs所設計的預測系統，會根據球員近3、4年的數據，預測他的成長或下降曲線，參考的數據甚至包含球速、受傷狀況等，進行綜合評估。
2024年「Zips」所計算出的百大新秀榜中，第一名是新加入道奇隊的日本強投山本由伸，第二名則是金鶯隊狀元郎哈勒戴（Jackson Holliday），他在大聯盟百大新秀榜排名第一，第三名是響尾蛇頂級新秀洛爾（Jordan Lawlar）。
同樣效力響尾蛇的林昱珉排在第40名，同隊隊友僅次於洛爾，投手榜排到第10名，分析中也特別提到林昱珉，雖然在數據預測上，未來發展的天花板不太高，也沒有非常快的球速，但他確實是完成度極高的新秀，去年在2A表現出色，尤其考慮到他的年紀以及所屬聯盟是打擊聯盟。
林昱珉去年在高階1A先發13場，拿下1勝3敗，防禦率3.43，60.1局送出76次三振，在2A則是11場先發，取得5勝2敗，防禦率4.28，61局飆出64次K。
林昱珉先前曾在「Baseball Prospectus」的2024年101新秀榜中排名第74，成為自2008年胡金龍後，再次入選的台灣球員，「The Athletic」也將他排在百大新秀榜第83名。
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