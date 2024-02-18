MLB／大谷翔平技能再加一刀「保母」 隊友兒子都粘著他

大谷翔平的魅力老少通吃，今天在休息室裡成為孩子王，隊友凱利（Joe Kelly）和弗里曼（Freddie Freeman）的兒子都粘著他，弗里曼秀出大谷與兒子的合照，笑說：「沒看過我兒子笑這麼開心過」。

大谷今天為表定休息日，並未安排打擊訓練，他在上午8點55分抵達道奇隊春訓基地時，兩個小男孩一起跑了過去，凱利的兒子諾克斯（Knox Kelly）先一步拿球帽給他簽名，大谷見到曾在明星賽碰過的弗里曼兒子查理（Charlie Freeman），主動和他打招呼，「查理，你好嗎？」但查理太過害羞，一時之間沒有回應。

弗里曼隨後在休息室內與媒體分享查理與大谷的合照，道奇社群也公開這張可愛的照片。弗里曼透露，兩年前大谷在明星賽第一次見到查理，之後在與山本由伸的會面中碰面時，大谷曾問起「查理在哪？」一直記得自己兒子的名字讓他感覺很暖心

弗里曼也笑說，「翔平可能會很快就厭倦查理喔！因為查理會成天黏在他的屁股後面。」已有媒體捕捉到在大谷的體能訓練時，諾克斯、查理都跟在大谷身邊，讓球迷笑稱：「他是十刀流吧！再加上保母技能。」