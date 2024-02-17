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MiLB／潘文輝費城人農場排第9 「死魚指叉」成招牌
費城人隊旅美台將潘文輝昨天搭機返美，備戰新球季，剛結束旅美第一個球季的他，在「The Athletic」的新秀評比中已經排到自家農場第9名，一顆「死魚指叉」更獲得高度評價。
潘文輝去年1月以35萬美元簽約金、合約總額42萬美元條件與費城人簽約，去年33場出賽幾乎都後援為主，其中在1A的27場出賽交出2.81防禦率，而6場高階1A後援出賽，防禦率則是偏高的15.00。
今年球季21歲的潘文輝仍獲得好評價，「The Athletic」記者洛爾（Keith Law）指出，潘文輝具有強勁的速球，最快球速可達100哩，均速也有95到97哩，外加一顆指叉球及變化球。
洛爾更表示，潘文輝的指叉球有個特色是轉速很低，每分鐘轉速在900轉以下，快靠近本壘板時才會突然跳動一下「就像死魚一樣」，所以如果打者鎖定他的快速球，那只能祝打者好運。
分析中也指出，潘文輝在控制球的旋轉上不太順利，雖然滑球的球速已經從70多哩上升到80多哩，但仍僅能作為搭配使用。
洛爾表示，潘文輝目前看起來還是一名2個球路的後援投手，但費城人正在培養他成為一名先發，就要看滑球未來進步的空間，也要強化控球，不能只是以球威壓制打者。
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