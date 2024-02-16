快訊

南韓貨船駛往中國途中沉沒！船身左傾超過25度 船上11人獲救

下跪道歉也沒用！網紅晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨判刑2年

開工日誰還賠？全網點名「他們最慘」 苦主現身：你大漲我大賠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平看21球沒揮被虧「三振」 教頭發言引爆笑

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平今天沒有進行打擊練習，但實戰看投手投球依舊是春訓焦點。 路透
道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平今天沒有進行打擊練習，但實戰看投手投球依舊是春訓焦點。 路透

道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平今天沒有進行打擊練習，但依舊是春訓焦點，當他配合投手連看21球沒有揮棒的時候，總教練羅伯茲（Dave Roberts）忍不住故意說：「翔平，要揮棒啊！」

大谷翔平的春訓第7天沒有參與野手訓練，但依舊戴上頭盔、穿上打擊手套及護具，進入牛棚區站在打擊位置上，因為他要配合投手練習，面對新秀投手希恩（Emmet Sheehan）投出的21球都沒有揮棒，只是觀察球路並稍微轉動身軀。

即使如此，大谷翔平身後依舊聚集了球團高層觀看，包含總教練羅伯茲、投手教練普萊爾（Mark Prior）、總裁弗里曼（Andrew Friedman）、總經理高姆斯（Brandon Gomes）。

在大谷看球的過程時，人群中突然傳出「三振」的聲音，羅伯茲也呼應喊出：「翔平，你要揮棒啊！」讓大谷及在場的人忍不住笑了出來。

希恩則表示，大谷是位很好的選手，「我還沒跟他對戰過，他沒有揮棒真是太好了，他是我最喜歡的選手之一，能夠面對他投球感覺很棒。」昨天得知大谷將站在打擊區時，希恩心中沒有緊張而是期待，投球練習後他也立刻找大谷聊天，「想知道他對我的投球有什麼樣的看法。」

大谷翔平今年球季無法投球，但打擊準備進度不錯，昨天打擊練習在29次揮棒中敲出10轟，一度連續敲出5轟，13日則是21次揮棒敲出10轟，羅伯茲也說：「他的狀態看起來很好，擊球的聲音很不一樣。」

大谷翔平 牛棚 羅伯茲

延伸閱讀

MLB／山本觀看大谷春訓再敲10轟 隊友：自己像個孩子…

MLB／大谷翔平離隊後首度回應 楚奧特：早就有預感

「上班路」坐駕引關注！Porsche代言人大谷翔平連換3台保時捷是贊助？

MLB／讓背號給大谷的凱利 爆料太太有多愛那台保時捷

相關新聞

MLB／少了大谷天使基地記者剩3人 老闆認無意跟進道奇報價

大谷翔人去樓空，天使隊春訓基地記者人數從前幾年的50人驟減到3人，選手明顯感受到氣氛不同。天使老闆莫瑞洛（Arte Mo...

MLB／盼洋基健康爭冠 王牌柯爾坦言上季如災難

美國職棒大聯盟紐約洋基上季受傷兵困擾，勉強超過5成勝率，但無緣季後賽。王牌投手柯爾今天坦言，適合用「災難」形容全隊上季表...

MiLB／鄧愷威左斜肌拉傷 美媒透露缺陣時間

台灣投手鄧愷威傳出受傷消息，根據「舊金山紀事報」報導，鄧愷威因左斜肌拉傷，必須缺席2至3周，這也代表要拚升上大聯盟的時機...

MLB／大聯盟嚴抓膝蓋封壘 跑者可判安全上壘

美職大聯盟今年球季開始要更積極抓野手妨礙跑壘，根據「ESPN」報導，未來野手如果刻意妨礙跑者接觸壘包，裁判可以判定跑者安...

MLB／想要兩倍薪水 國聯打擊王阿拉斯薪資仲裁落敗

據《ESPN》報導，去年拿下國聯打擊王的馬林魚隊阿拉斯（Luis Arraez）薪資仲裁落敗，本季年薪為1060萬美元。 阿拉耶茲連2年打薪資仲裁，他去年獲勝得到610萬美元，今年他要求1200

MLB／大谷太夯！道奇將限制採訪人數 韓媒違規遭禁

大谷翔平加上山本由伸，道奇隊原本的星光陣容更加璀璨，春訓開始後也吸引來自亞洲的大批媒體到場採訪，數量遠遠超乎預期，甚至還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。