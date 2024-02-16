道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平今天沒有進行打擊練習，但依舊是春訓焦點，當他配合投手連看21球沒有揮棒的時候，總教練羅伯茲（Dave Roberts）忍不住故意說：「翔平，要揮棒啊！」

大谷翔平的春訓第7天沒有參與野手訓練，但依舊戴上頭盔、穿上打擊手套及護具，進入牛棚區站在打擊位置上，因為他要配合投手練習，面對新秀投手希恩（Emmet Sheehan）投出的21球都沒有揮棒，只是觀察球路並稍微轉動身軀。

即使如此，大谷翔平身後依舊聚集了球團高層觀看，包含總教練羅伯茲、投手教練普萊爾（Mark Prior）、總裁弗里曼（Andrew Friedman）、總經理高姆斯（Brandon Gomes）。

在大谷看球的過程時，人群中突然傳出「三振」的聲音，羅伯茲也呼應喊出：「翔平，你要揮棒啊！」讓大谷及在場的人忍不住笑了出來。

希恩則表示，大谷是位很好的選手，「我還沒跟他對戰過，他沒有揮棒真是太好了，他是我最喜歡的選手之一，能夠面對他投球感覺很棒。」昨天得知大谷將站在打擊區時，希恩心中沒有緊張而是期待，投球練習後他也立刻找大谷聊天，「想知道他對我的投球有什麼樣的看法。」

大谷翔平今年球季無法投球，但打擊準備進度不錯，昨天打擊練習在29次揮棒中敲出10轟，一度連續敲出5轟，13日則是21次揮棒敲出10轟，羅伯茲也說：「他的狀態看起來很好，擊球的聲音很不一樣。」