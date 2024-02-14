MLB／達比修迎生涯第20季嘆時光飛逝 將挑戰200勝、2000K
教士隊達比修有今年將挑戰美日通算200勝和大聯盟2000K兩項里程碑，現年37歲的他準備邁入職業生涯第20個年頭，他也感嘆時光飛逝。
達比修有2004年加入日職火腿隊，2005年就登上職業舞台，2011年季後透過入札制度轉戰大聯盟遊騎兵隊，他近日受訪時直言，「20年真快，一轉眼就過了，到這年紀才體會到。最重要的是，能有這麼長的職業生涯是一件很特別的事，要感謝的人很多。」
達比修有目前美日通算196勝，大聯盟生涯累積1929次三振，今年賽季有望完成目標，不過他表示，「如果受傷就無法達標，因此要先調整好狀態，以健康姿態迎接新賽季。」
達比修有去年9月因骨刺提前關機，整季先發24場，主投136.1局投出141次三振，防禦率4.56。他目前已進入春訓備戰階段，今天首度進牛棚練投，預計2天後展開實戰投打練習。
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