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MLB／讓背號給大谷的凱利 爆料太太有多愛那台保時捷

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊投手凱利因獲得大谷贈送的名車，在日本球迷知名度上漲。 美聯社
道奇隊投手凱利因獲得大谷贈送的名車，在日本球迷知名度上漲。 美聯社

道奇隊投手凱利（Joe Kelly）因為讓出17號給大谷翔平，並獲得保時捷跑車回禮，在日本球迷間的知名度上升，今天他更穿著日文T恤在春訓亮相，上面寫著「棒球並不無聊」，立刻吸引日本媒體注意。

凱利過去就曾穿過英文版的「棒球並不無聊」T恤，今天改穿日文版本現身，也是希望與日本球迷互動，他因為參加親戚的婚禮而晚了幾天到春訓報到，今天立刻被日媒包圍訪問。

決定讓出背號的過程是必問題目，凱利表示，自己不希望球隊在爭取大谷上遇到任何阻礙，因此主動跟球團說：「這只是個數字，我願意讓給他。」最終道奇隊迎來好的結果，與大谷翔平簽下10年合約。

大谷翔平為了感謝凱利讓出背號，贈送了一台保時捷跑車送給凱利的太太艾許莉（Ashley），回應她在社群上發起「#讓大谷穿17號」活動。

凱利表示，自己得知大谷要送跑車時也很驚訝，但顏色是自己去挑選的，也給了太太一個驚喜，目前這台車也確實是艾許莉開的時間居多，因為在春訓基地泥巴路較多。

凱利也爆料，艾許莉開保時捷時不太喜歡載小孩，「因為他們會把車子弄髒。」結果全家出遊時還是要開另一台車，只不過艾許莉還是很愛保時捷，凱利說：「這是很棒的禮物。」

大谷翔平 棒球 道奇

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