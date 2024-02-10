MLB／逾70位媒體聚集道奇基地 山本由伸：多虧了有翔平

山本由伸挑戰大聯盟，以一紙10年3.25億美元合約加盟道奇隊，加入大谷翔平的行列，今天一到春訓基地看到約70位記者的超大陣仗，山本對此笑稱：「真的很感謝，真是多虧了翔平桑。」

山本帶3座澤村賞資歷赴美，表現備受關注，今天在春訓基地進牛棚練投，吸引約50人駐足觀察，就連影片上架後，都有人已在敲碗首爾開幕戰先發。

游擊手勒克斯（Gavin Lux）也是在場看山本牛棚練投的選手之一，對他的投球第一印象是「刁鑽」。勒克斯指出，山本的控球穩定，直球、曲球、指叉球都有攻擊好球帶的能力，且在投球時沒有刻意抬高左腳，而是滑步轉移重心，「直球可以穩定地超過94、95哩，再加上滑步投球，這讓人很難抓到擊球節奏。」勒克斯預言，「「我認為他很快就能適應大聯盟，在這裡取得成功。」

大聯盟官網提到，多數球探都相信山本在大聯盟也有宰制戰局的能力，觀察他應對大聯盟打者的能力，會是今年有趣的看點之一，春訓時期與隊友的相處、融入新球隊，也將是山本要修習的課題。