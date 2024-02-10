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MLB／前大都會總管艾普勒捏造傷兵 遭大聯盟停權一季

中央社／ 紐約9日專電
前紐約大都會總管艾普勒。美聯社
前紐約大都會總管艾普勒。美聯社

美國職棒大聯盟主席曼佛瑞德今天宣布，調查確認前紐約大都會總管艾普勒過去2季不當使用傷兵名單，為騰出陣容空間「蓄意捏造」球員受傷，予以停權一季處分。

大聯盟去年10月發動調查，歷經4個月結果出爐。調查小組訪談30多人並調閱相關紀錄後確認，艾普勒（Billy Eppler）擔任大都會總管期間指示球隊捏造球員受傷，甚至為此造假文件。聯盟方面未公布具體案例，認定是艾普勒個人所為，而非球團高層下指導棋。

曼佛瑞德（Rob Manfred）決定將艾普勒列入停權名單，直到本季世界大賽結束。

大都會獲悉調查結果後聲明，艾普勒已於去年10月5日辭職，棒球事務團隊目前由史特恩斯（David Stearns）領導，「大都會認為此事已告一段落，不會多做評論」。

艾普勒向美國運動新聞網站「運動員」（The Athletic）表示，他充分配合調查，接受大聯盟處分。

艾普勒可申請提前解除停權，一切將由曼佛瑞德定奪。

48歲的艾普勒出身紐約洋基系統，曾任洛杉磯天使總管，日籍巨星大谷翔平就是在他任內簽下。2021年11月，大都會以4年合約延攬他擔任總管。艾普勒上任後首季，大都會以101勝闖進季後賽；隔年打造大聯盟史上最貴陣容，勝率卻不到5成，令球迷大失所望。

去年賽季結束，大都會老闆柯恩（Steve Cohen）延攬前密爾瓦基釀酒人總管史特恩斯擔任棒球事務總裁，成為艾普勒的頂頭上司。

外界原本預期艾普勒會留任，他卻在史特恩斯履新3天後閃電辭職。同一時間傳出大都會內部人士向大聯盟檢舉，指艾普勒在任期間不當使用傷兵名單，他因而遭大聯盟調查。

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