MLB／大都會揮別難堪賽季 換高層調陣容再出發

美國職棒紐約大都會上季團隊薪資創大聯盟歷史紀錄，勝率卻不到5成。賽季結束後球團高層換血，陣容微調，期望以大致相同的打線搭配以千賀滉大為首的輪值爭取季後賽席位。

大都會上季團隊薪資逾3.74億美元，須支付逾1億美元的豪華稅，都是大聯盟前所未見的水準。但大都會去年戰績低迷，以75勝87敗位居國家聯盟東區第4，賽季結束後延攬前密爾瓦基釀酒人總管史特恩斯（David Stearns）擔任棒球事務總裁，並與總教練休瓦特（Buck Showalter）提前結束賓主關係。

史特恩斯去年10月在履新記者會強調大都會將保持「競爭力」，意味大都會換走薛則（MaxScherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）等高薪老將不代表重建，新賽季仍以打進季後賽為目標。

過去2季，大都會先發輪值都有拿過塞揚獎的雙王牌投手坐鎮，卻因傷或老化而表現不如預期，戰力打折扣。

大都會在休賽季熱烈追求日籍強投山本由伸，但他最終投入洛杉磯道奇懷抱，大都會期盼他與千賀滉大組成日本雙王牌的希望落空。新賽季大都會輪值星度降低，以「鬼之指叉」出名、去年國聯新人王票選第2的千賀將擔起重任，成為大都會新賽季的頭號先發投手。

大都會還以相對低成本簽下塞維里諾（LuisSeverino）、馬納亞（Sean Manaea），並從釀酒人換來豪瑟（Adrian Houser）。3人預計和合約剩一年的昆塔納（Jose Quintana）共組輪值，先發後援兩相宜的梅吉爾（Tylor Megill）是深度選項。

牛棚方面，去年3月在世界棒球經典賽（WBC）慶祝時傷到膝蓋的終結者狄亞茲（Edwin Diaz）傷癒歸隊，是新賽季一大利多。

此外，大都會在春訓前簽下日籍火球男藤浪晉太郎、老將迪克曼（Jake Diekman），鞏固牛棚戰力。

相較於投手變動，大都會野手陣容穩定許多。林多（Francisco Lindor）、阿隆索（Pete Alonso）及麥尼爾（Jeff McNeil）依舊是內野主力，打線也將倚重捕手阿爾瓦雷茲（Francisco Alvarez）的棒子，三壘防區預計由巴堤（Brett Baty）、維恩托斯（Mark Vientos）等新人競爭。

外野方面，守備好手貝德（Harrison Bader）加盟後，傷病風險高的尼莫（Brandon Nimmo）可從相對吃力的中外野移防左外野，將更多心思放在打擊上。

大都會老闆柯恩（Steve Cohen）家財萬貫，砸錢不手軟，但他也知道厚植農場才是長遠之計。去年交易大限前，大都會以薛則、韋蘭德換回阿庫尼亞（Luisangel Acuna）、吉伯特（Drew Gilbert）等農場大物，一般預期明年才會陸續「開箱」，成為大都會未來的爭冠班底。

展望今年，大都會所處國聯東區依舊不好打，亞特蘭大勇士兵強馬壯、費城費城人星光熠熠、邁阿密馬林魚輪值才華洋溢，只有華盛頓國民戰力偏弱，大都會闖進季後賽難度頗高。

更大變數在於大都會與29歲主砲阿隆索遲遲沒有達成延長合約共識。過去5季阿隆索累計192轟，是大聯盟同期最會揮全壘打的打者，這位大都會自家培養的球星如在球季結束後琵琶別抱，大都會爭冠路上將頓失一大基石。