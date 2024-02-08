快訊

強烈大陸冷氣團來過年！合歡山有望降雪時機尷尬 民眾：可能被打斷腿

韓媒：台積電、SK海力士將組AI晶片同盟 發展新世代半導體

西布特羅1克逾百萬比鑽石貴？ 醫揭證據打臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／國聯MVP最熱門不是大谷 勝出將締造一項罕見紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇貝茲被看好獲MVP。 美聯社
道奇貝茲被看好獲MVP。 美聯社

大聯盟各隊春訓倒數，道奇隊投捕後天率先開練，大聯盟官網邀集5位專家分析新球季MVP熱門人選，去年得主大谷翔平、勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）排名雖高，但都不是最被看好的球員，大谷轉戰道奇隊首季無法「二刀流」是重要原因。

剛從老虎隊退休的卡布雷拉（Miguel Cabrera），2012、13年連奪美聯MVP，接下來10個球季未有球員能夠連續兩年獲獎。

官網指出，大谷、亞古納仍是MVP有力候選人，有機會成為卡布雷拉之後，完成2連霸的球員，但大谷在國聯第1個球季受限於DH（指定打擊）角色，還有許多才華橫溢的球員緊跟其後，當然沒有任何保證。

官網今天列出兩聯盟MVP熱門人選前5名，國聯最被專家看好是道奇隊貝茲（Mookie Betts），接著是亞古納、大谷、教士隊塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、響尾蛇隊卡洛爾（Corbin Carroll） 。

美聯前5名依序是水手隊羅德里奎茲（Julio Rodriguez）、洋基隊索托（Juan Soto）、遊騎兵隊席格（Corey Seager）、洋基隊賈吉（Aaron Judge）、金鶯隊拉契曼（Adley Rutschman）。

官網特別提到，過去未有全職DH贏得MVP，1993年藍鳥隊莫里特（Paul Molitor）、2000年白襪隊湯瑪斯（Frank Thomas）、2005年紅襪隊歐提茲（David Ortiz）都在票選排名第2，「如果有誰能夠打破這扇門，那就是大谷。」

另外，官網也列出新球季MVP黑馬，從過去從未獲獎、去年票選未進入前10名、2021和 22年都未進入前5名的球員中，挑選最有潛力的5人，依序是雙城隊路易斯（Royce Lewis）、道奇隊史密斯（Will Smith）、老虎隊格林（Riley Greene）、海盜隊海耶斯（Ke'Bryan Hayes） 、 遊騎兵隊賈西亞（Adolis Garcia）。

亞古納 洋基 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平保全多達30人 孟西從未見過此事被嚇到

MLB／日本旅行社推出大谷觀戰團 最低價逼近50萬日圓

MLB／大谷神鱒夢幻對決效應！傳老闆願放行球員打洛杉磯奧運

MLB／大谷逃不過巴士洗禮 道奇隊友：百萬美元也不換

相關新聞

MLB／大谷翔平保全多達30人 孟西從未見過此事被嚇到

大聯盟春訓倒數，大谷翔平和道奇隊簽下10年7億美元（約合台幣219億4045萬元）驚人合約，寫下空前紀錄，不只全美球迷，...

MLB／大谷神鱒夢幻對決效應！傳老闆願放行球員打洛杉磯奧運

2028年奧運將在美國洛杉磯進行，棒球也被列為正式項目。過往大聯盟球團大多不放行球員參加奧運，因賽季仍在進行中。如今有消息指出，洛杉磯奧運籌委會主席在大聯盟老闆會議中，提出開放球員參賽想法，獲得多位老

MLB／桑契斯曾在洋基單季34轟 加盟釀酒人火力值得期待

釀酒人隊迎接新球季，確定簽下31歲重砲捕手桑契斯（Gary Sanchez），合約內容包括本季年薪700萬美元，以及明年...

MLB／小葛雷諾薪資仲裁擊敗藍鳥 年薪1990萬美元破紀錄

藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）本季年薪出爐，經過薪資仲裁後以破紀錄1990萬美元勝出，...

MLB／大都會揮別難堪賽季 換高層調陣容再出發

美國職棒紐約大都會上季團隊薪資創大聯盟歷史紀錄，勝率卻不到5成。賽季結束後球團高層換血，陣容微調，期望以大致相同的打線搭...

MLB／國聯MVP最熱門不是大谷 勝出將締造一項罕見紀錄

大聯盟各隊春訓倒數，道奇隊投捕後天率先開練，大聯盟官網邀集5位專家分析新球季MVP熱門人選，去年得主大谷翔平、勇士隊亞古...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。