MLB／大谷神鱒夢幻對決效應！傳老闆願放行球員打洛杉磯奧運
2028年奧運將在美國洛杉磯進行，棒球也被列為正式項目。過往大聯盟球團大多不放行球員參加奧運，因賽季仍在進行中。如今有消息指出，洛杉磯奧運籌委會主席在大聯盟老闆會議中，提出開放球員參賽想法，獲得多位老闆支持。
2023年世界棒球經典賽冠軍戰，上演日本和美國對決的精彩戲碼，日本球星大谷翔平還和天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）上演夢幻對決，引發極大迴響，成為許多棒球迷難以忘懷的名場面。
據《The Athletic》報導，由於去年經典賽取得巨大成功，越來越多老闆支持球員參加奧運。參賽國數量預計是6或8國，當年明星賽可能直接取消，或是一起在洛杉磯舉辦。
洛杉磯奧運預計在2028年7月14日到31日進行，屆時正好是大聯盟明星賽假期。文中指出，聯盟可能將各隊比賽場次減少到158場，2026年經典賽有機會成為奧運預選賽。
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