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MLB／大聯盟首例 Netflix整季跟拍紅襪揭祕辛

中央社／ 紐約7日專電
Netflix整季跟拍紅襪揭祕辛。 路透
Netflix整季跟拍紅襪揭祕辛。 路透

美國職棒大聯盟與Netflix合作，開放製作團隊整季跟拍波士頓紅襪全隊，預定明年推出紀錄片。大聯盟近年致力拓展球迷，讓影音串流巨擘揭開球團神祕面紗是最新嘗試。

紅襪是台灣棒球好手張育成上季效力的隊伍，如今成為Netflix紀錄片拍攝團隊首支整季跟拍的大聯盟球隊。

紅襪董事長沃納（Tom Werner）透過新聞稿表示，大聯盟、Netflix及紅襪攜手合作，將對棒球運動發展產生重大影響。Netflix影響力無遠弗屆，紅襪紀錄片影集深具企圖心，觀眾將能回味徹底改變紅襪的夢幻時刻，並透過鏡頭一窺紅襪現役球員的生活與個性。

依照今天公布的協議，Netflix預定呈現2部紅襪紀錄片影集。其中一部是從春訓跟拍到球季結束，包含球員、教練和球團高層獨家訪談，預定2025年推出。

另一部將回顧2004年紅襪拿下世界大賽冠軍的賽季，預定今年稍晚推出。

紅襪當年在美國聯盟冠軍系列賽先輸3場，再連贏4場淘汰宿敵紐約洋基，闖進世界大賽，最後終結「魔咒」，拿下86年來首座冠軍。紅襪是大聯盟季後賽史上唯一克服0勝3敗絕對劣勢的球隊，21世紀共4度獲得世界大賽冠軍，傲視大聯盟。

Netflix非虛構體育內容副總裁史必哲（GabeSpitzer）說，2004年紅襪賽季充滿戲劇張力，特別是在觀眾席見證第7戰擊敗洋基完成逆轉。Netflix很榮幸與紅襪一同慶祝大逆轉20週年，期待以暢行無阻的鏡頭呈現2024年紅襪賽季。

美國職棒歷史近150年，面臨觀眾老化、球迷進場意願低落、地方轉播單位生存不易等難題。大聯盟近年大刀闊斧修改規則，期望以加快比賽節奏等做法找回球迷目光。

大聯盟官網報導，Netflix、大聯盟及紅襪高層2021年就開始商討如何拓展棒球影響力。歷經反覆磋商，紅襪球員、教練團才答應成為紀錄片主角。

紅襪行銷長葛羅斯曼（Adam Grossman）說，球團高層和球員都沒有因參與Netflix紀錄片而獲得額外酬勞，純粹是著眼於推廣棒球。

Netflix付費訂戶數逾2.6億，運動類紀錄片題材包含賽車、高球、美式足球等。談到以紀錄片擴增粉絲群，「Formula 1：飆速求生」（Formula 1: Drive toSurvive）無疑是最成功案例之一。

美國自由媒體公司（Liberty Media）2017年收購一級方程式集團（Formula One Group），致力拓展這項過去以歐陸為主的賽事版圖。與Netflix合作的紀錄片2019年推出以來，一級方程式賽車人氣竄升，營收激增，美國分站數在拉斯維加斯重回賽程表後增至3個，為1982年以來首見。

大聯盟 棒球

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