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MLB／亞土維終身太空人 簽5年1.25億美元長約

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
亞土維。 美聯社
亞土維。 美聯社

明星二壘手亞土維（Jose Altuve）將成終身太空人，33歲的他今天傳出與太空人隊簽下5年、1.25億美元（約台幣39.1億元）的延長合約，合約明年起算，等合約走完亞土維已經39歲。

亞土維今年球季結束後原本將成為自由球員資格，但如今太空人隊綁定幾乎剩餘職棒生涯，老闆克蘭（Jim Crane）日前曾說：「他是球隊招牌，太空人隊史上最佳球員之一，我們希望他有一天能進入名人堂。」

根據大聯盟官網報導，太空人隊簽下的這份合約，亞土維將獲得1500萬美元簽約金，而2025年到2027年的年薪為3000萬美元，2028、2029年年薪為1000萬美元。

亞土維從2007年在小聯盟就是太空人隊球員，2011年首次升上大聯盟，至今累積出賽13個球季，生涯打擊率3成07是球團史上最佳，2047支安打、400支二壘打、1062得分、293盜壘都是球團第三高，209轟則是球團第五多。

另外亞土維2度隨太空人隊拿下世界大賽冠軍，曾在2017年拿過年度MVP，入選過8屆明星賽、拿過3次打擊王、6座銀棒獎、1座金手套獎。

大聯盟 明星賽

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