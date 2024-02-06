MLB／惠特首獲薪資仲裁前就簽破10年大約 前一人是塔提斯

堪薩斯皇家隊（Kansas City Royals）今天以創隊史紀錄的11年2.88億美元合約與內野手惠特（Bobby Witt Jr.）續約。

路透社報導，現年23歲的惠特上個賽季在美國聯盟最有價值球員（MVP）投票中名列第7，他上季打擊率為0.276，整體攻擊指數（OPS）0.813，也以11支三壘安打領先全聯盟，還有30支全壘打和96分打點。

惠特是堪薩斯市皇家隊2019首輪選秀選進的球員。2022年，他在美聯年度新人投票中排名第4，當年貢獻6支三壘安打、20支全壘打和80個打點。

惠特在社群媒體平台X發文表示：「我非常感謝薛曼家族和皇家隊管理階層對我的信任，我承諾將竭盡所能，協助把冠軍帶回堪薩斯市！加油！」

薛曼（John Sherman）於2019年收購皇家隊。

皇家隊自2015年贏得世界大賽以來，例行賽勝率從未在0.5以上，上個賽季56勝106負，勝率僅0.346，並列隊史最低。

惠特這份長約加重了他在球隊中嶄露頭角的地位。皇家隊希望在不久的將來搬進新場館，目前在考慮市中心一處場地。

他這份為期11年的合約自2031年起包括脫逃條款，還附上合約到期再延長3年的球隊選項，使其總值達到了3.77億美元。

在惠特之前，教士隊球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）是唯一一位在首次獲得薪資仲裁資格前，就拿到這種較大保障合約的大聯盟球員，他在2021年簽署了一份14年3.4億美元的合約。

惠特與塔提斯兩人也都跟父親同名。老維特（Bobby Witt）曾在大聯盟投了16個賽季，老塔提斯（Fernando Tatis）則是效力了11個球季。