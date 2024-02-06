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MLB／紅襪連哄帶騙找回艾普斯坦 工作內容包括總管的導師

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
破咒達人、傳奇總管艾普斯坦（Theo Epstein）重返波士頓，加入芬威運動集團（Fenway Sports Group），成為股東之一、資深顧問。 美聯社
破咒達人、傳奇總管艾普斯坦（Theo Epstein）重返波士頓，加入芬威運動集團（Fenway Sports Group），成為股東之一、資深顧問。 美聯社

破咒達人、傳奇總管艾普斯坦（Theo Epstein）重返波士頓，加入芬威運動集團（Fenway Sports Group），成為股東之一、資深顧問，紅襪總裁甘乃迪（Sam Kennedy）今天釋疑他的詳細工作內容，將直接為紅襪老闆服務，提供他的專業見解。

艾普斯坦從2002到11年在紅襪任職，紅襪在他擔任總管期間奪得世界大賽冠軍，打破「貝比魯斯魔咒」，隨後轉戰小熊隊，再於2016年稱霸世界大賽，打破「山羊魔咒」，操盤功力在業界有口皆碑。

紅襪季外補強靜悄悄，直到近日才靠著宣布艾普斯坦回歸，讓球迷圈又開始熱絡起來，開始期待艾普斯坦能為這支球隊帶來改變，但他並非單純隸屬於紅襪球團，而是FSG，也讓外界好奇他的實際工作內容。

甘乃迪解釋，艾普斯坦的服務對象包括老闆亨利（John Henry）、主席維納（Tom Werner），以及FSG總裁戈登（Mike Gordon），扮演值得信賴的朋友角色，為他們提供專業建議，同時也會作為紅襪棒球事務總管布雷斯洛（Craig Breslow）的導師。

甘乃迪表示，艾普斯坦將在重要決策上幫助高層，他也提到艾普斯坦投資FSG，顯示他也對集團有信心，找回艾普斯坦最主要的目的還是要讓紅襪重返強權，「我們必須做對的事，讓紅襪重新回到屬於我們的位置。」

值得注意的是，艾普斯坦的遠景仍是擁有自己可以掌權的球隊，或是成為球隊的首要經營者，外界認為他待在FSG的時間恐怕不會太久，在新的機會出現後可能就會求去。甘乃迪也笑說，自己也是連哄帶騙說服艾普斯坦，「我知道這可能只是他在下一站前的一個臨時站，但我們認為如果可以讓他重返這裡，這對FSG、對紅襪都會是好事。」

世界大賽 紅襪

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