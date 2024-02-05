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MLB／28年前驚人紀錄史上最強 洛磯還想製造「庫爾斯之亂」

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洛磯隊瓊斯。 美國聯合通訊社
洛磯隊瓊斯。 美國聯合通訊社

洛磯隊近兩季都在國聯西區墊底，去年苦吞103敗更是隊史單季最慘數字，球團官網今天指出，新球季的任務就是製造「庫爾斯之亂」，希望帶給敵隊更大壓力。

洛磯最近晉級季後賽是2018年，接下來5季都是分區B段班，去年59勝103敗不但是國聯最慘，也創下1993年成軍至今單季最差表現，今年季前團隊戰力排名幾乎墊底，年初被大聯盟官網列在第29位，只贏運動家隊。

儘管如此，洛磯官網指出，新球季只要採取正確方法，就能成為球界最大的主場優勢之一，回顧28年前的紀錄對製造「庫爾斯之亂」可能會有所幫助。

洛磯主場庫爾斯球場（Coors Field）是海拔較高，因此球的飛行距離較遠，向來被喻為「打者天堂」；洛磯1996年出現221支全壘打、201次盜壘成功，至今仍是大聯盟唯一單季雙200紀錄的球隊，當時畢契特（Dante Bichette）、柏克斯（Ellis Burks）都有30-30凶猛火力。

官網指出，隊上球員的力量結合速度，可在高海拔、外野遼闊的庫爾斯球場對敵軍造成嚴重破壞，這是洛磯可發展的獨特領域。

洛磯3A教頭羅培茲（Pedro Lopez）去年首次領軍，全隊繳出192轟、 173盜，他說：「庫爾斯球場毫無疑問會出現很多全壘打，我們若能對敵軍防守施加更多壓力，例如把一壘打變成二壘打，將會讓對方犯下更多錯誤。」

洛磯兩名菜鳥球員瓊斯（Nolan Jones）去年20轟、20盜，道爾（Brenton Doyle）也有10轟、22盜，羅培茲認為兩人變得更有威脅性，就是教練團過去灌輸的東西，試圖讓他們變得更有侵略性。

大聯盟 洛磯

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