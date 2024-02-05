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MLB／棄長約重返遊騎兵 詹考斯基：快樂打球比鈔票重要

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
32歲外野手詹考斯基和遊騎兵簽下簽下1年170萬美合約，邁入生涯第10個球季。 美聯社
32歲外野手詹考斯基和遊騎兵簽下簽下1年170萬美合約，邁入生涯第10個球季。 美聯社

遊騎兵隊衛冕世界大賽冠軍，投捕將於15日首次練球，全隊20日集合，32歲外野手詹考斯基（Travis Jankowski）重返老東家，簽下1年170萬美合約，邁入生涯第10個球季，認為「快樂打球」是重要原因。

詹考斯基開季定位第4號外野手，和去年季前一樣，他說：「所有球員都想每天出賽，不過對我來說，球隊獲勝更重要，就算身為第4或第5號外野手，也會百分之百接受。」

2015年從教士隊展開大聯盟生涯，歷經紅人、費城人、大都隊、水手隊，詹考斯基去年首次穿上遊騎兵球衣就奪下世界大賽冠軍，儘管先發地位不是十分穩定，但世界大賽第4戰接替受傷的古巴重砲賈西亞（Adolis Garcia）上陣，繳出4支2、兩分打點的好表現，幫助遊騎兵「聽牌」。

詹考斯基去年季後再度成為自由球員，也有球隊開出長約，但他向經紀人表明重返遊騎兵的決心，最後只簽1年短約。「去年每天到球場都很快樂，以前待過的球隊並非如此，這是金錢買不到的東西。」

這位速度型球員強調，目標就是盡最大努力成為最好的第4、第5號外野手，比起出場時間、未來薪水，有很多事更有價值。

詹考斯基力挺總教練波奇（Bruce Bochy），也是留在遊騎兵的原因之一，認為就算現代棒球著重數據分析，他還是願意相信球員，「當你的教練將你視為一個人，而非統計、分析數字時，真的會想出去為他贏球。」

世界大賽 費城人 遊騎兵

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