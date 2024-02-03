MLB／「整個休賽季都在搶柏恩斯」 金鶯總管坦言還沒談到續約

美東王者金鶯隊整個休賽季都在尋求投手群升級，昨天終於得到想要的王牌投手，以2名頂尖新秀加上1張首輪籤為代價向釀酒人隊換來了前國聯塞揚柏恩斯（Corbin Burnes），替衝擊季後賽添足柴火，在新老闆魯賓斯坦（David Rubenstein）宣布收購後迅速展現「幹大事」企圖。

上季金鶯抱著頭號種子身分，卻在分區系列賽慘遭遊騎兵隊橫掃，3戰先發投手防禦率高達14.63，無疑是陣容最大痛點，金鶯總管艾里亞斯（Mike Elias）受訪時表示，至今長達3個月的休賽季都在鍥而不捨的追求柏恩斯，因為不清楚釀酒人是否願意將他擺上貨架。

隨著本周談判加速，金鶯優渥的農場有本錢提出讓釀酒人有興趣的包裹，「從實力來看，柏恩斯屬於最高層級......那正是我們需要的，顯然我們也追求過其他先發投手，但在你的願望名單上很難找到排名比柏恩斯更高的人。」

柏恩斯在受訪時也表示，雖然聽到消息當下很震驚，但對於加入這支新興強權感到十分期待，希望能帶給年輕球員幫助，衝擊世界大賽，「從一支除了贏球以外什麼都沒做的球隊離開，來到另一支更好、並且能取得長期勝利的球隊是令人興奮的，我會盡所能融入球隊。」

柏恩斯的合約剩下1年，經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）早早喊出有高度意願在明年自由市場上試水溫，相較於原先摳門的老闆，金鶯新老闆魯賓斯坦相較之下或許更有能力打開錢包，但艾里亞斯也坦言這筆交易跟轉賣沒有關係，目前還沒談到續約這步，「這不是他、經紀人和我現在考慮的事情。」