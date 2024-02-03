MLB／打破兩大奪冠魔咒的傳奇總管 艾普斯坦重回波士頓懷抱

根據大聯盟官網報導，傳奇總管艾普斯坦（Theo Epstein）將回歸發跡地波士頓，宣布加入芬威運動集團，並擔任股東及旗下高級顧問，艾普斯坦將就營運戰略和投資計畫提供諮詢。

現年50歲的艾普斯坦曾擔任紅襪、小熊總管合計共8年，2020年向小熊閃電請辭後則擔任大聯盟賽務顧問至今，期間包括球場計時器、壘包加大等受到好評的改革變更都有參與。

艾普斯坦總管生涯被譽為是冠軍魔咒終結者，曾經三度拿下世界大賽冠軍，包括2004年率領紅襪打破纏身86年的「貝比魯斯魔咒」，2016年小熊則在他的操盤下終結了大聯盟史上最長108年的「山羊魔咒」，艾普斯坦也被外界看好未來能入選名人堂。

2002年開始執掌紅襪的老闆亨利（John Henry）在聲明中說：「毫無疑問，艾普斯坦在我們歷史上留下了不可抹滅的印記，象徵著變革的時代，憑藉著他的思維、領導力和體育的熱情，將推動我們在多元企業中前進。」

艾普斯坦對鳳還巢也表示興奮，提到這跟過往工作比是全新的領域，也是獨特且榮幸的機會，「在這個角色，我不是做出決定的人；取而代之的是，我會提出問題、提供意見、建立信任並支持旗下優秀員工，幫助集團達到新高度。」

芬威運動集團規模龐大，是一間集體育、行銷、媒體、娛樂、房地產業於一身的企業，旗下有多支職業運動隊伍，包括大聯盟紅襪、英超利物浦足球俱樂部、NHL匹茲堡企鵝等隊。