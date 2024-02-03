快訊

2730包已售光…台糖安心豬驗出瘦肉精 食藥署：鋪貨縣市多在南部

捕捉AI教父美食旋風！ 快跟著黃仁勳打牙祭 小吃愛店一次盤點

影／麵店收到馬英九春聯 神秘黑衣女身分是野生的周美青

MLB／打破兩大奪冠魔咒的傳奇總管 艾普斯坦重回波士頓懷抱

聯合新聞網／ 綜合報導
艾普斯坦總管生涯替紅襪、小熊終結冠軍魔咒，操盤眼光深受信賴。 美聯社
艾普斯坦總管生涯替紅襪、小熊終結冠軍魔咒，操盤眼光深受信賴。 美聯社

根據大聯盟官網報導，傳奇總管艾普斯坦（Theo Epstein）將回歸發跡地波士頓，宣布加入芬威運動集團，並擔任股東及旗下高級顧問，艾普斯坦將就營運戰略和投資計畫提供諮詢。

現年50歲的艾普斯坦曾擔任紅襪、小熊總管合計共8年，2020年向小熊閃電請辭後則擔任大聯盟賽務顧問至今，期間包括球場計時器、壘包加大等受到好評的改革變更都有參與。

艾普斯坦總管生涯被譽為是冠軍魔咒終結者，曾經三度拿下世界大賽冠軍，包括2004年率領紅襪打破纏身86年的「貝比魯斯魔咒」，2016年小熊則在他的操盤下終結了大聯盟史上最長108年的「山羊魔咒」，艾普斯坦也被外界看好未來能入選名人堂。

2002年開始執掌紅襪的老闆亨利（John Henry）在聲明中說：「毫無疑問，艾普斯坦在我們歷史上留下了不可抹滅的印記，象徵著變革的時代，憑藉著他的思維、領導力和體育的熱情，將推動我們在多元企業中前進。」

艾普斯坦對鳳還巢也表示興奮，提到這跟過往工作比是全新的領域，也是獨特且榮幸的機會，「在這個角色，我不是做出決定的人；取而代之的是，我會提出問題、提供意見、建立信任並支持旗下優秀員工，幫助集團達到新高度。」

芬威運動集團規模龐大，是一間集體育、行銷、媒體、娛樂、房地產業於一身的企業，旗下有多支職業運動隊伍，包括大聯盟紅襪、英超利物浦足球俱樂部、NHL匹茲堡企鵝等隊。

紅襪 老闆 足球 運動 體育

相關新聞

MLB／巨人送走0勝投手要給年輕人機會 官網點名鄧愷威

巨人隊送走去年繳出0勝5敗的先發投手史崔普林（Ross Stripling），先發輪值空缺，官網點兵點到台灣投手鄧愷威，...

MLB／藤浪晉太郎1年合約前進大都會 底薪還比去年多

紐約大都會隊補強牛棚，今天宣布簽下兩位後援投手，包括日本火球男藤浪晉太郎，獲得一紙一年335萬美元附帶85萬美元激勵獎金...

MLB／超熱鬧！4隊有2日籍選手 史上最高是2008年6隊

藤浪晉太郎確定新東家，大都會隊成為今年大聯盟第4支擁有兩位日籍選手的球隊，且4隊全數都在國聯，今年的對陣局面已讓日本媒體...

MLB／在條子軍打出生涯新高峰 貝爾崔戴遊騎兵球帽進名人堂

大聯盟於台灣時間1月24日公布名人堂獲選名單，貝爾崔（Adrian Beltre）、赫爾頓（Todd Helton）及茂爾（Joe Mauer）3人成為古柏鎮新成員，相較於赫爾頓、茂爾職涯的從一而終，

MLB／「整個休賽季都在搶柏恩斯」 金鶯總管坦言還沒談到續約

美東王者金鶯隊整個休賽季都在尋求投手群升級，昨天終於得到想要的王牌投手，以2名頂尖新秀加上1張首輪籤為代價向釀酒人隊換來了前國聯塞揚柏恩斯（Corbin Burnes），替衝擊季後賽添足柴火，在新老闆

MLB／打破兩大奪冠魔咒的傳奇總管 艾普斯坦重回波士頓懷抱

根據大聯盟官網報導，傳奇總管艾普斯坦（Theo Epstein）將回歸發跡地波士頓，宣布加入芬威運動集團，並擔任股東及旗下高級顧問，艾普斯坦將就營運戰略和投資計畫提供諮詢。 現年50歲的艾普斯坦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。