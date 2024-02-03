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MLB／巨人交易老將至運動家 鄧愷威開箱大聯盟機會來了？

聯合新聞網／ 綜合報導
鄧愷威上季已經升上小聯盟3A，距離大聯盟僅一步之遙。圖／鄧愷威提供 曾博群
鄧愷威上季已經升上小聯盟3A，距離大聯盟僅一步之遙。圖／鄧愷威提供 曾博群

巨人隊今天宣布與運動家隊達成一筆交易，將老將先發投手史崔普林（Ross Stripling）送至運動家隊，換來了新秀外野手考克斯（Jonah Cox），另外巨人還要額外支付325萬美金，這筆交易也讓巨人隊輪值空出一席，預計將在春訓時交由農場投手群競爭。

史崔普林去年才以2年2500萬美元價碼與巨人簽約，上季繳出0勝5敗、防禦率5.36的慘澹成績，有著背部傷勢和挨轟率過高的隱憂，交易來的考克斯為去年選秀會上運動家第6輪選中的新秀，高於平均的速度與防守讓他被評為有在大聯盟守中外野的潛力。

巨人來季的輪值並不完整，除了王牌韋伯（Logan Webb）穩穩卡住一席外，曾入選過明星賽的科布（Alex Cobb）和休賽季交易來的前美聯塞揚瑞伊（Robbie Ray），兩人都要下半季才能歸隊，巨人球團也表示希望替一些年輕投手提供更多先發機會。

官網在報導中則點名，巨人農場中第3號新秀惠森亨特 (Carson Whisenhunt )、布雷克 (Mason Black)、麥克唐納（Trevor McDonald）、台灣好手鄧愷威等人都有機會在今年「開箱」，巨人總管薩伊迪（Farhan Zaidi）受訪時說：「這很大程度是因為我們對年輕投手群的振奮及熱情，制服組常常提到他們，其中許多人從1月就待在球員發展中心，所以我們非常了解進度。」

巨人隊史還從未有台灣球員登上大聯盟，鄧愷威有機會成首人，上季他在小聯盟3A出賽17場有16場先發，拿下6勝5敗防禦率4.22成績，防禦率比聯盟平均低，此外鄧愷威投了79局是全隊第3多，每9局能送出10.9K，但同時也會奉送5.5次保送。

巨人 鄧愷威

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