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MLB／藤浪晉太郎1年合約前進大都會 底薪還比去年多

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大都會簽下日本火球男藤浪晉太郎。 路透
大都會簽下日本火球男藤浪晉太郎。 路透

紐約大都會隊補強牛棚，今天宣布簽下兩位後援投手，包括日本火球男藤浪晉太郎，獲得一紙一年335萬美元附帶85萬美元激勵獎金的合約，大都會將是他在美職所效力的第三支球隊，新球季也將與千賀滉大成為隊友。

藤浪去年以一年325萬、附帶100萬美元激勵獎金的合約從運動家隊展開旅美生涯，季中被交易到金鶯隊，球速可頻繁達到103哩是最大賣點，但控球也一直都是最大罩門，季後在自由市場上等待合約，直到今天終於傳出好消息。

藤浪的激勵獎金根據出賽數觸發，包括35場出賽領到10萬美元，接下來在40、55、60場出賽各可領到25萬美元，最高可額外拿到85萬美元。

大聯盟官網曾在去年12月盤點5位有機會在新球季為新東家關門的投手，其中就有提到藤浪，報導中提到他是位有趣的存在，「想要成為一位可以終結比賽的後援投手，藤浪還有一道障礙必須清除，就是他的控球。」但如果這個部分可以修好，他的能力會是終結者等級，「每天能投到103哩的投手，可不是那麼好找。」

大都會 牛棚 藤浪

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