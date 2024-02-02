MLB／兼顧現在和未來需求 釀酒人澄清賣王牌不等於要重建

大聯盟今日傳出一筆震撼交易，休賽季相當低調的金鶯隊不鳴則已一鳴驚人，宣布以2名頂尖新秀為代價向釀酒人隊換來了曾於2021年奪下國聯塞揚獎的伯恩斯（Corbin Burnes），補強了球隊最需要的前段輪值，以「幹大事」宣告衛冕分區龍頭的野心，而賣掉王牌的釀酒人也表示，此舉是出於戰力考量，並非代表要打掉重練。

在這筆交易案中，金鶯送出了官網百大排名第63名的內野手歐提茲（Joey Ortiz）、曾入選過百大新秀的投手霍爾（DL Hall），以及今年首輪34順位的競爭平衡籤，對於農場內野人滿為患的金鶯而言，透過交易出清過剩的內野戰力、榨乾農場紅利勢在必行，這筆交易的代價完全可以負荷，也沒有出到重點新秀。

在補進伯恩斯後，他預計將與上季破繭而出的新科王牌布拉迪許（Kyle Bradish）組成前兩號輪值，一名不具名的國聯高層表示這舉動「很可怕」，「金鶯獲得了一張需要的王牌，你必須付出天賦才可以獲得人才，而伯恩斯這等級的投手在交易市場並不容易得到。」釀酒人近2次打進季後賽都由伯恩斯打頭陣，對於季後賽並不陌生。

釀酒人日前才以2年合約簽下強打一壘手霍金斯（Rhys Hoskins），當時外界推論這代表伯恩斯將撤下談判桌，但最終球隊還是扣動了板機。在獲得的包裹中，以守備見長的歐提茲雖是金鶯百大新秀中排名最低的，但今年已經成功在大聯盟出賽，無奈前有新人王韓德森（Gunnar Henderson）、後有哈勒戴（Jackson Holliday）導致位置被卡死，今年應能在釀酒人先發名單佔有一席，左投霍爾則將加入輪值。

釀酒人總管阿諾德（Matt Arnold）受訪中強調，球隊並不是要重建，這筆交易是基於伯恩斯剩下1年合約的考量，能夠兼具現在和未來，「我們對獲得的球員感到興奮，現實是伯恩斯合約剩下1年，並且表明要投入自由市場，交易優秀的球員總是很困難，這不是個容易的決定。」