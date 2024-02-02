MLB／曾爆料白襪球隊文化有問題 米道頓1年約轉戰紅雀

紅雀隊今天宣布以1年約網羅後援投手米道頓（Keynan Middleton），持續貫徹休賽季補強投手深度的目標，他去年轉戰洋基隊後表現亮眼，預計將帶給上季排名聯盟後段班的紅雀牛棚不小助益。

米道頓上季效力白襪與洋基2隊，總計出賽51場，50.2局中投出64次三振，防禦率為3.38，尤其是下半季被交易至洋基後表現更出色，12場比賽防禦率僅1.88，能夠符合紅雀對具備球威後援投手的需求。

值得一提的是，米道頓還是白襪內部氣氛問題的「吹哨者」，他在季中被交易後接受記者訪問，怒噴前東家管理失敗，球員會在休息室睡覺，又或是無故缺席守備訓練，「白襪隊上沒有規則可言，我不知道如果沒有方針的話該如何導正球隊文化，大家都在做自己的事情。」

這番發言也讓時任白襪總管哈恩（Rick Hahn）親上火線，坦言休息室領導的確有問題，在賽季末端也和球團執行副總威廉斯（Ken Williams）雙雙下台負責。

紅雀上季團隊防禦率高達4.81，排名聯盟倒數第7，牛棚防禦率則為4.47，輪值跟後防都有大缺漏要補，自由市場一開市便馬不停蹄簽下3名先發投手，包括美聯塞揚獎排名第2的葛雷（Sonny Gray），針對牛棚也有不少動作，米道頓將加入以海斯利（Ryan Helsley）為首的主力牛棚。