MLB／放棄奢望？老虎教頭不求貝耶茲變回「魔術師」

貝耶茲（Javier Baez）與老虎隊簽約後，近兩年打擊率都不到2成40，去年季後毫無意外沒有逃脫合約的念頭，繼續在老虎領著超過2000萬美元年薪，總教練辛區（A.J. Hinch）似乎也對他放棄奢望，不求他找回「魔術師」般的身手，對他的要求降低到「good」。

貝耶茲是2016年小熊隊世界大賽冠軍班底，生涯斬獲多座守備獎項，也為自己博得「魔術師（El Mago）」美稱，打擊方面則以2018年為生涯代表作，以2成90打擊率敲出34轟、111分打點。

貝耶茲的打擊數據從2020年起開始暴跌，隔年季中小熊在大出清中將他送到大都會隊，球季結束後與老虎簽下6年1.4億美元合約，前兩年合約走完有球員選擇權，而他決定留下來領完最後4年9800萬美元薪水，今年年薪為2500萬美元。

辛區在接受結束訪問時聊到對貝耶茲的期待，他表示，貝耶茲在老虎期間也是有表現傑出的區間，這是在整季數據檢視下來會被忽視的，無法否認他依然是很有天賦的選手，球隊也依然視他為重要的一份子。

但辛區的詞彙選擇還是引起討論，他說：「他不需要當在小熊時期的魔術師，我們只需要一個好的版本的他。」語氣之中感受得到，對他的標準已經降低。

辛區也透露，一直與貝耶茲保持聯繫，他的季外過得相當充實，老虎派了教練和防護員到波多黎各去協助他的訓練，也看到他體態維持良好。