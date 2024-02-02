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MLB／大谷翔平效應擴散 美媒點道奇隊獲益關鍵在這一點

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷加盟道奇後，美媒指出贊助商的增加會是道奇隊最主要受益之處。 法新社
大谷加盟道奇後，美媒指出贊助商的增加會是道奇隊最主要受益之處。 法新社

大谷翔平加盟道奇隊後經濟效應不斷浮現，Yahoo記者貝爾（Jack Baer）分析，贊助商的增加會是道奇隊最主要受益之處，而球衣銷售、轉播權則是影響有限。

大谷翔平以10年7億美元巨型合約加盟道奇後，道奇春訓首戰的門票價格開始上升，而例行賽開幕戰平均票價也從加盟前的390.95美元上漲到983.71美元。

貝爾撰文分析指出，道奇在簽下大谷翔平後，主要可獲得的經濟收入在於贊助商，天使隊時期的萬代南夢宮、大創、養樂多、橫濱輪胎、船井電機等日本廠牌，都可能轉移到道奇球場買下廣告欄位；而道奇至今未開放的球衣貼布、球場冠名等贊助模式，也可能隨著大谷加入後而有所改變。

另一點明顯幫助已經發生，大谷翔平的合約帶有延遲支付條款，減輕球隊團隊薪資額度，也讓道奇後續有空間補進山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等球員。

至於印上大谷翔平名字的道奇球衣熱銷，由於大聯盟球衣分潤採聯盟統一分配，因此道奇不會因此直接受益，最大幫助是提升品牌能見度。

增加入場率也有限，道奇球場最大容納量是5萬6000人，球隊去年平均進場人數為4萬7731人，疫情前更來到4萬9066人，成長空間有限。

至於電視轉播權，道奇在2013年就與時代華納簽下25年、83.5億美元的轉播合約，大谷翔平加入不會影響權利金，而海外部分即使日本轉而播放道奇比賽，但因海外轉播權利金與球衣相同，由大聯盟分配，道奇也只會分到1/30。

大聯盟 大谷翔平 道奇

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