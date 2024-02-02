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MLB／台美混血卡洛爾超愛朗神！兩人合照至今還是手機桌布

聯合新聞網／ 綜合報導
卡洛爾新人賽季大豐收，全票獲選為國聯新人王。 法新社
卡洛爾新人賽季大豐收，全票獲選為國聯新人王。 法新社

台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）菜鳥年可謂大豐收，不但入選明星賽、拿下新人王，在季後賽還屢次做出關鍵貢獻，率領響尾隊突破重圍，重返睽違22年的世界大賽，已然是球隊核心基石，而他近期也在接受大聯盟專訪時大談棒球路上的成長過程。

上季響尾蛇隊僅是隊史第2次打進世界大賽，再上一次可以追溯到2001年，當時創隊僅4年的響尾蛇擊敗如日中天的洋基隊，奪得隊史首冠，時至今日，明星強打岡薩雷茲（Luis Gonzalez）在第7戰對王牌終結者李維拉（Mariano Rivera）敲出的封王再見安仍為球迷們所津津樂道。

卡洛爾在受訪時也提及自己跟這名隊史傳奇的首次見面很驚喜，在2019年首輪被響尾蛇選中後，隔年就遇到新冠肺炎疫情終止小聯盟賽事，當時因為「手癢」坐不住，雖然被告知要隔離，但他和母親還是前往附近的高中進行Live BP，「她很棒，因為她是左撇子，所以有助於提供我觀察角度。」

不過在練打了一下午後，卡洛爾母子發現自己被鎖在學校停車場，不得以只好聯繫球團，「我找上了經紀人，然後他撥電話給助理總管，後者又打給了岡薩雷茲......當時我仔細跟母親解釋了他是誰，還給她看了世界大賽的冠軍影片，那是我與岡薩雷茲首次見面。」

除了跟岡薩雷茲誤打誤撞的會面，出身西雅圖的卡洛爾也自曝從小看鈴木一朗長大，是「朗神」的大粉絲，兩人曾在2019年見面過一次，卡洛爾還帶著2歲時拿到的小號版一朗背號T，與偶像合照圓夢，這張照片至今還是手機桌布，「在聊天的過程他很親切，跟我分享了許多棒球智慧，這件事我永遠不會忘記。」

卡洛爾 疫情 西雅圖 隔離

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