MLB／林昱珉受邀春訓 若開季大聯盟有機會挑戰王維中紀錄
亞利桑那響尾蛇隊今天公布台灣20歲左投林昱珉受邀大聯盟春訓，林昱珉去年底也被大聯盟官網點名今年球季有望升大聯盟，若成真，將改寫王維中台將最年輕升大聯盟紀錄。
林昱珉2021年底與亞利桑那響尾蛇隊簽下52.5萬美元（約新台幣1632萬元）合約，身材雖然不突出，但有左投優勢，變速球可以有效製造打者揮空，滑球和曲球也在水準之上，目前為止小聯盟生涯投177.2局，累計投出231次三振，奪三振能力出色。
林昱珉去年7月升上目前為止生涯最高層級小聯盟2A，季後有代表台灣打亞洲運動會，年底亞洲棒球錦標賽林昱珉原本也有意參賽，但球團當時就透露新球季有意將林昱珉升上更高層級，因此沒能參賽。
去年底美職大聯盟官網列出各隊2024年有望升上大聯盟的球員，林昱珉也被點名，認為林昱珉若能在小聯盟3A通過考驗，有機會在夏天升上大聯盟。
響尾蛇隊今天公布40人名單外受邀大聯盟春訓球員，總計有15名投手、林昱珉名列其中，若能有好表現爭取到今年球季升上大聯盟機會，將改寫王維中21歲又354天台將最年輕上大聯盟紀錄。
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