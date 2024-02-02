快訊

淪為幫凶？華郵：俄羅斯武器製造商用「台灣工具機」製造武器

小跑步也來不及！彰化八旬夫婦斑馬線被員林客運撞上 1死1重傷影像曝光

又來！北韓發射多枚巡弋飛彈 距離上次僅隔3天

MLB／林昱珉受邀春訓 若開季大聯盟有機會挑戰王維中紀錄

中央社／ 台北2日電
林昱珉若開季就登上大聯盟，將改寫王維中台將最年輕升大聯盟紀錄。 聯合報系資料照
林昱珉若開季就登上大聯盟，將改寫王維中台將最年輕升大聯盟紀錄。 聯合報系資料照

亞利桑那響尾蛇隊今天公布台灣20歲左投林昱珉受邀大聯盟春訓，林昱珉去年底也被大聯盟官網點名今年球季有望升大聯盟，若成真，將改寫王維中台將最年輕升大聯盟紀錄。

林昱珉2021年底與亞利桑那響尾蛇隊簽下52.5萬美元（約新台幣1632萬元）合約，身材雖然不突出，但有左投優勢，變速球可以有效製造打者揮空，滑球和曲球也在水準之上，目前為止小聯盟生涯投177.2局，累計投出231次三振，奪三振能力出色。

林昱珉去年7月升上目前為止生涯最高層級小聯盟2A，季後有代表台灣打亞洲運動會，年底亞洲棒球錦標賽林昱珉原本也有意參賽，但球團當時就透露新球季有意將林昱珉升上更高層級，因此沒能參賽。

去年底美職大聯盟官網列出各隊2024年有望升上大聯盟的球員，林昱珉也被點名，認為林昱珉若能在小聯盟3A通過考驗，有機會在夏天升上大聯盟。

響尾蛇隊今天公布40人名單外受邀大聯盟春訓球員，總計有15名投手、林昱珉名列其中，若能有好表現爭取到今年球季升上大聯盟機會，將改寫王維中21歲又354天台將最年輕上大聯盟紀錄。

大聯盟 林昱珉

延伸閱讀

MLB／林昱珉獲邀春訓 挑戰開季大聯盟出發拿到入場券

接棒陳偉殷終於有人 鄧愷威、林昱珉新球季大有可為

MLB／官網排新秀左投點名林昱珉值得關注：變速球尤為致命

MiLB／林昱珉進「棒球指南」新秀榜第74名 胡金龍後第一人

相關新聞

MLB／林昱珉獲邀春訓 挑戰開季大聯盟出發拿到入場券

響尾蛇隊今天公布春訓選手名單，40人名單外的受邀選手中，農場排名第4的台灣左投林昱珉也在列，這也意味若在春訓就有爆炸性的...

MLB／百勝金鶯換來塞揚強投柏恩斯 洋基球迷哀鴻遍野

昨天剛傳出金鶯隊確定將換經營團隊，這支去年的美東王者馬上再有重磅補強，今天宣布向釀酒人隊換來塞揚投手柏恩斯（Corbin...

MLB／卡洛爾4年前與媽媽被困停車場 響尾蛇派奪冠英雄救援

台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）去年豪奪國聯新人王，大聯盟官網今天揭露一段有趣的往事，他在2020年疫...

MLB／放棄奢望？老虎教頭不求貝耶茲變回「魔術師」

貝耶茲（Javier Baez）與老虎隊簽約後，近兩年打擊率都不到2成40，去年季後毫無意外沒有逃脫合約的念頭，繼續在老...

MLB／台美混血卡洛爾超愛朗神！兩人合照至今還是手機桌布

台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）菜鳥年可謂大豐收，不但入選明星賽、拿下新人王，在季後賽還屢次做出關鍵貢獻，率領響尾蛇隊突破重圍，重返睽違22年的世界大賽，已然是球隊核心基石，而他近期

MLB／大谷翔平效應擴散 美媒點道奇隊獲益關鍵在這一點

大谷翔平加盟道奇隊後經濟效應不斷浮現，Yahoo記者貝爾（Jack Baer）分析，贊助商的增加會是道奇隊最主要受益之處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。