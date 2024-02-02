MLB／卡洛爾4年前與媽媽被困停車場 響尾蛇派奪冠英雄救援

台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）去年豪奪國聯新人王，大聯盟官網今天揭露一段有趣的往事，他在2020年疫情賽季時在球隊指示下來到訓練基地待命，卻在自主訓練時意外與媽媽一起被困在停車場，趕來救援的人讓母子倆超意外，竟是響尾蛇隊的奪冠英雄。

卡洛爾為響尾蛇2019年選秀第一指名，隔年正好碰到疫情爆發，小聯盟賽季取消，而卡洛爾在球團的安排下前往位於亞歷桑納州史科特戴爾（Scottsdale）的訓練基地。

卡洛爾與媽媽蔡珮琳從西雅圖家裡開車前往報到，先完成新冠檢測後，被要求自主隔離，卡洛爾說：「但是我坐不住，決定去打擊練習。」母子倆到附近的高中練習，蔡珮琳親自餵球給兒子打，卡洛爾笑說：「她超棒！而且她是左投，那讓我可以把角度看得更清楚。」

就在練習結束後，問題來了，母子倆發現停車場大門已經上鎖，卡洛爾打了電話給經紀人，經紀人再聯繫響尾蛇助理總管索戴伊（Amiel Sawdaye），而他打了一通電話請人去幫忙開門，來的人卻讓卡洛爾嚇了一跳，他是2001年世界大賽第7戰從洋基隊守護神李維拉（Mariano Rivera）手中敲出再見安打，幫助響尾蛇奪冠的岡薩雷茲（Luis Gonzalez）。

岡薩雷茲退役後，進入響尾蛇制服組，擔任總裁資深顧問，當時接到指示去救援自家農場大物。卡洛爾表示，「我當時還向我媽解釋來救我們的人是誰，我給她看了他贏下世界大賽的影片。」