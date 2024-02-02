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MLB／百勝金鶯換來塞揚強投柏恩斯 洋基球迷哀鴻遍野

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
金鶯幹大事，用不算太高的代價就向釀酒人隊換來塞揚投手柏恩斯。 美聯社
金鶯幹大事，用不算太高的代價就向釀酒人隊換來塞揚投手柏恩斯。 美聯社

昨天剛傳出金鶯隊確定將換經營團隊，這支去年的美東王者馬上再有重磅補強，今天宣布向釀酒人隊換來塞揚投手柏恩斯（Corbin Burnes）；交易消息一出，洋基社群哀鴻遍野，有人留言：「我一直都在說洋基該換來伯恩斯，結果他現在去了同分區其他球隊。」

金鶯送出左投霍爾（DL Hall）、內野手歐提茲（Joey Ortiz）以及一支今年的選秀籤，與釀酒人完成交易。柏恩斯共3度入選明星賽，除了2021年塞揚獎外，還拿下2021年防禦率王、2022年三振王，也曾在2021年9月11日與海德（Josh Hader）一起完成接力無安打比賽。

柏恩斯在大聯盟出賽6季，累積45勝27敗、防禦率3.26，近三年都達到雙位數勝投、200K以上，成績相當穩定。

當地媒體巴爾的摩太陽報分析，在去年布拉迪許（Kyle Bradish）投出12勝賽季、塞揚排名第4的成績後，目前還不清楚柏恩斯在輪值中的排序，但幾乎可以確定兩人將扛起明年球季前兩戰。

報導中也分析，金鶯的農場有不錯的頂尖新秀庫存，更適合透過交易市場補強先發投手戰力，而現在想要在自由市場網羅頂級先發投手，年薪都超過2000萬美元，球團過往也顯示並無太大意願參與自由市場競價，交易對球團來說是更精省的方案。

金鶯去年已經稱霸美東，現在又補進一位強投，洋基球迷的反應最激動，因為柏恩斯多次被點名為洋基應該追逐的交易對象。有球迷抱怨，洋基覺得交易柏恩斯代價太高，但現在金鶯沒用什麼就換到他，也有人說：「洋基到底在幹嘛？讓101勝的金鶯現在又拿到柏恩斯。」

塞揚獎 洋基 金鶯

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