MLB／林昱珉獲邀春訓 挑戰開季大聯盟出發拿到入場券

響尾蛇隊今天公布春訓選手名單，40人名單外的受邀選手中，農場排名第4的台灣左投林昱珉也在列，這也意味若在春訓就有爆炸性的好表現，不無機會開季就從大聯盟起步。

林昱珉去年陸續待在高階1A、2A，在2A出賽11場，取得5勝2敗、防禦率4.28，61局投球送出64次三振，10月效杭州亞運中華隊扛起王牌投手角色，原本12月還要參戰亞錦賽，因球團有意將他升上3A而退出。

今天再傳一項好消息，響尾蛇的40人名單外受邀選手，共計15名投手、5名捕手、6名野手，林昱珉也在其中，將與大聯盟好手們一起參加春訓，挑戰跳級卡位，也有機會碰到台美混血球星、新人王卡洛爾（Corbin Carroll）。

響尾蛇2024年農場新秀榜單尚未更新，林昱珉在去年榜單中排名第4，為這份受邀名單中排序最前；其餘前10的選手都是野手，包括米蘭德茲（Ivan Melendez）排名第7、佛寇維奇（A.J. Vukovich）排名第9、羅賓森（Kristian Robinson）排名第10。

林昱珉已在1月28日搭機赴美，備戰生涯第3個旅美賽季，過往台將最年輕升上大聯盟紀錄為王維中的21歲又354天，而林昱珉7月12日才要滿21歲，若能在今年升上大聯盟，勢將改寫王維中的紀錄。