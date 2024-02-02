聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／道奇10日率先開訓 大谷受矚目

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
道奇迎來大谷翔平(中)，開訓受到重視。 美聯社
道奇迎來大谷翔平(中)，開訓受到重視。 美聯社

大聯盟各隊春訓下周起陸續起跑，準備迎接熱身賽，道奇隊去年季後瘋狂補強，光是投資三大咖大谷翔平山本由伸、葛拉斯諾就超過11億美元，合約加起來長達27年，新球季也是率先開訓的球隊，能否搶下世界大賽冠軍，所有球迷都等著看。

北美四大職業運動目前最大焦點是NFL美式足球超級盃，將於12日點燃戰火，酋長隊5年內4次晉級、挑戰2連霸，和49人隊重演2020年對決場面，當時酋長獲勝，暌違50年再度封王。

超級盃開踢前，道奇投捕10日就要在春訓營首次練球，15日全隊集合練兵，23日將對教士隊進行首場熱身賽；大谷本季年薪7千萬美元，寫下史上單季最高薪紀錄，改穿道奇球衣首季，一舉一動更受矚目。

教士緊跟在後，投捕12日首次練球、17日全隊集合，23日對道奇之戰將是大聯盟今年首場官辦熱身賽；兩隊3月20、21日前往南韓進行海外開幕戰，多達6名日、韓球員，預料首爾高尺巨蛋兩戰都將出現爆滿場面，接著本土開幕戰3月29日開打，當天30隊全部亮相。

大聯盟官網年初針對30隊戰力排名，去年104勝領先群雄的勇士隊高居榜首，近35年只獲一冠的道奇居次，衛冕世界大賽冠軍的遊騎兵隊排名第3，接著是最近易主的金鶯隊、連兩季外卡強權費城人隊，至於最後一名沒有意外，又是運動家隊。

勇士 大谷翔平 山本由伸 教士 費城人 遊騎兵 道奇 金鶯

延伸閱讀

MLB／瘋狂投資3大咖超過11億美元 道奇春訓也搶頭香

MLB／重砲捕手桑契斯待業中 官網：等史奈爾簽約後重聚？

MLB／道奇、教士海外開幕戰沒票了 短短8分鐘被搶光

MLB／道奇狂簽大谷、山本被批 貝茲：難道要說抱歉？

相關新聞

MLB／道奇10日率先開訓 大谷受矚目

大聯盟各隊春訓下周起陸續起跑，準備迎接熱身賽，道奇隊去年季後瘋狂補強，光是投資三大咖大谷翔平、山本由伸、葛拉斯諾就超過1...

MLB／頭號新秀哈勒戴家族天賦超驚人！弟弟也是狀元熱門

大聯盟上週公佈官網百大新秀名單，金鶯隊狀元郎哈勒戴（Jackson Holliday）高居榜首，20歲的他有望開季就直衝大聯盟，而哈勒戴不僅父親是大名鼎鼎的前明星重砲麥特哈勒戴（Matt Hollid

MLB／凱利開大谷翔平送的保時捷出席活動 引球迷圍觀拍照

道奇隊投手凱利（Joe Kelly）今天出席一場球團活動，他開著大谷翔平送的保時捷跑車到現場，引發球迷們圍觀拍照。 大谷翔平日前以10年7億美元鉅約加盟道奇，凱利大方將17號球衣讓給大谷，沒想到

MLB／瘋狂投資3大咖超過11億美元 道奇春訓也搶頭香

大聯盟新球季倒數，各隊本月陸續開訓，去年季後至今瘋狂補強的道奇隊，也將成為首支展開春訓的球隊，投捕10日就要首次練球，1...

MLB／羅賓森雕像已被竊賊燒毀 大聯盟將支付更換費用

位於堪薩斯州威奇托市的傳奇球星羅賓森（Jackie Robinson）雕像上周被偷，這起竊案引發全美憤怒，成為頭條新聞，...

MLB／金鶯新老闆不只「鐵人」 NBA退役球星希爾也是股東

金鶯隊老闆安吉洛斯（Peter Angelos）將以17億2500萬美元（約合台幣538.5億元）出售球隊，未來經營團隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。