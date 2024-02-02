MLB／道奇10日率先開訓 大谷受矚目

大聯盟各隊春訓下周起陸續起跑，準備迎接熱身賽，道奇隊去年季後瘋狂補強，光是投資三大咖大谷翔平、山本由伸、葛拉斯諾就超過11億美元，合約加起來長達27年，新球季也是率先開訓的球隊，能否搶下世界大賽冠軍，所有球迷都等著看。

北美四大職業運動目前最大焦點是NFL美式足球超級盃，將於12日點燃戰火，酋長隊5年內4次晉級、挑戰2連霸，和49人隊重演2020年對決場面，當時酋長獲勝，暌違50年再度封王。

超級盃開踢前，道奇投捕10日就要在春訓營首次練球，15日全隊集合練兵，23日將對教士隊進行首場熱身賽；大谷本季年薪7千萬美元，寫下史上單季最高薪紀錄，改穿道奇球衣首季，一舉一動更受矚目。

教士緊跟在後，投捕12日首次練球、17日全隊集合，23日對道奇之戰將是大聯盟今年首場官辦熱身賽；兩隊3月20、21日前往南韓進行海外開幕戰，多達6名日、韓球員，預料首爾高尺巨蛋兩戰都將出現爆滿場面，接著本土開幕戰3月29日開打，當天30隊全部亮相。

大聯盟官網年初針對30隊戰力排名，去年104勝領先群雄的勇士隊高居榜首，近35年只獲一冠的道奇居次，衛冕世界大賽冠軍的遊騎兵隊排名第3，接著是最近易主的金鶯隊、連兩季外卡強權費城人隊，至於最後一名沒有意外，又是運動家隊。