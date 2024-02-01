MLB／金鶯新老闆不只「鐵人」 NBA退役球星希爾也是股東
金鶯隊老闆安吉洛斯（Peter Angelos）將以17億2500萬美元（約合台幣538.5億元）出售球隊，未來經營團隊成員也出爐，讓金鶯球迷最驚喜的名字是「鐵人」小瑞普肯（ Cal Ripken Jr.），堪稱隊史最傳奇的球員之一，已在2007年入選名人堂。
金鶯去年101勝是美聯最佳數字，暌違7年重返季後賽，但在分區系列賽對遊騎兵隊3連敗打包，昨天傳出易主消息，將賣給億萬富豪魯賓斯坦（David Rubenstein）、阿魯蓋蒂（Mike Arougheti）為首的投資團隊，未來將由魯賓斯坦負責球隊運作，小瑞普肯也是股東之一。
未來金鶯新團隊的9個名字今天正式出爐，除了深受球迷喜愛的小瑞普肯，其他股東還有NBA退役名將、名人堂球星希爾（Grant Hill），以及紐約前市長彭博（Michael Bloomberg）、巴爾的摩前市長史莫克（Kurt Schmoke）。
小瑞普肯現年63歲，球員時期效力金鶯長達21年，在2001年球季結束後退休，生涯包括出賽3001場、安打3184支、全壘打431支在內，多項打擊數字都是隊史最佳，連續出賽2632場至今仍是大聯盟史上最長紀錄。
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