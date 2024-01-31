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MLB／去年打出101勝 金鶯傳538億賣給億萬富豪

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
金鶯隊經營權發生變動。 美聯社
金鶯隊經營權發生變動。 美聯社

美職大聯盟春訓前夕，金鶯隊經營權發生變動，根據「Puck News」報導，原本經營者安吉洛斯（Peter Angelos）家族，以17.25億美元（約台幣538.5億元）的金額，將球隊出售給億萬富豪魯賓斯坦（David Rubenstein）及阿魯蓋蒂（Mike Arougheti）。

安吉洛斯家族在1993年以1.73億美元買下金鶯隊，到去年球季前，「富比世」估價大聯盟球隊，金鶯隊價值已經來到17億美元，然因94歲的安吉洛斯近年健康狀態不佳，家族有了出售球隊的念頭。

74歲的魯賓斯坦正是巴爾的摩出身，身為凱雷集團聯合創始人兼聯席董事長，與戰神管理公司（Ares Management）聯合創始人阿魯蓋蒂為首組成投資團隊，未來將由魯賓斯坦主要負責球隊運作。

目前這項交易案仍要等到下周的大聯盟球團老闆會議時，經各隊同意才會完成，不過根據報導，魯賓斯坦等人只會先買下約40%股份，等到現任老闆安吉洛斯過世後，才會完整收購，目前尚無交易完成的時間表。

金鶯隊在安吉洛斯家族的主持下，從未打進過世界大賽，也僅6年打進季後賽，2018到2021年更是四季有三季吞下百敗，中斷那年是疫情關係只打了60場，不過去年球季重新打出101勝61敗佳績，這個休賽季補強動作不多，如今傳出球隊出售。

金鶯 大聯盟 世界大賽

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