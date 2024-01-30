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MLB／洋基薪水小偷在金鶯回春 天使開1年底薪網羅

聯合新聞網／ 綜合報導
希克斯。 美聯社
希克斯。 美聯社

天使隊休賽季失去大谷翔平後，打線補強靜悄悄，今天以1年74萬美元的底薪合約，簽下34歲外野手希克斯（Aaron Hicks），增添外野深度。

希克斯2019年季前和洋基簽下7年7000萬美元合約，不過他飽受傷勢所困，健康時表現又不理想，因此被部分球迷視為「薪水小偷」，洋基也在去年5月裁掉他。洋基還要支付他2年薪水共1900萬美元，以及2026年100萬美元的買斷金。

希克斯去年被洋基裁掉後，轉戰金鶯隊表現回春。他出賽65場，累積7轟及31分打點，打擊率0.275，標準化攻擊指數（OPS+）高達127。

天使隊目前外野人選有「神鱒」楚奧特（Mike Trout）、瓦德（Taylor Ward）、莫尼亞克（Mickey Moniak）、歐戴爾（Jo Adell）等人。希克斯外野三個位置都能守，天使總管梅納西（Perry Minasian）表示，「過去幾年內，我們明白需要能守多位置的球員，因為無法知道會發生什麼事。」

洋基 天使

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