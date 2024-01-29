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MLB／遊騎兵勝率不到5成變身霸王 官網點名6隊懷抱夢想

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
遊騎兵低谷翻身以外卡身分抱回隊史首座世界大賽冠軍，可說是激勵了不少球隊。 歐新社
遊騎兵低谷翻身以外卡身分抱回隊史首座世界大賽冠軍，可說是激勵了不少球隊。 歐新社

大聯盟春訓倒數，官網參考去年遊騎兵隊在世界大賽封王的例子，點出6支可在新球季懷抱夢想的球隊，分別是老虎巨人、海盜、紅襪、紅雀、大都會隊，即使賠率、去年紀錄對他們來說非常不利，仍有可能讓球迷感到驚訝。

遊騎兵2021年慘到102敗，前年68勝94敗、勝率不到5成，去年卻以外卡身分抱回隊史首座世界大賽冠軍。

大聯盟官網指出，前一季勝率不到5成、第2年封王，本世紀已經出現4次，其實不是很罕見的事，前3次是2002年天使隊（前一季75勝87敗）、2003年馬林魚隊（前一季79勝83敗）、2014年巨人隊（前一季76勝86敗）。

老虎、巨人、海盜、紅襪、紅雀、大都會去年勝率都低於5成，其中老虎78勝84敗在美聯中區排名第2，另5隊都是分區第4、第5；官網特別強調，遊騎兵去年也非分區冠軍，這6隊當然無法全部突破，但可能會有一、兩隊完成夢想。

官網指出，年輕的老虎由總教練辛區（A.J. Hinch）領軍，去年有機會衝到5成勝率，今年可能贏得分區王座，巨人從未長期處於低迷狀態，今年海盜比賽也不會讓球迷看到睡著。

另外，紅襪2013年從前一季分區墊底變成世界大賽冠軍，紅雀處於國聯中區也值得期待，大都會就算在分區落後勇士、費城人隊，仍有機會拚進季後賽，一旦如此，接下來發生的事就很難預料了。

巨人 老虎 大都會

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