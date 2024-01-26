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NBA／洋基教頭安排索托打第2棒 賈吉擔任第3棒中外野手

聯合新聞網／ 綜合報導
索托(左)、賈吉(右)。 截圖自X
索托(左)、賈吉(右)。 截圖自X

洋基休賽季發動交易，換回強打索托（Juan Soto），洋基總教練布恩（Aaron Boone）受訪時透露，索托將擔任第二棒，「法官」賈吉（Aaron Judge）則擔任第三棒，鎮守中外野。

布恩希望今年索托和賈吉能一起出賽至少150場，目前第一棒人選未確定，將從勒梅休（DJ LeMahieu）、托瑞斯（Gleyber Torres）及佛度戈（Alex Verdugo）三人之中選出。

索托擁有出色的選球能力，去年上壘率0.410，排大聯盟第3。他受訪時說，「無論在陣容哪個位置，我都必須隨時準備好，我願意隨時配合。」布恩也開心表示，「我們陣容有4到5個左打可保持平衡，這樣棒次可以做很多變換。」

布恩透露賈吉今年會守更多中外野，不過洋基陣中還有葛里桑（Trent Grisham）這名守備能力頂尖的中外野手，布恩表示，「我和賈吉談過，會在一些比賽讓他守左外野，這樣我就能讓葛里桑上場守備，他也同意這點。」

洋基 賈吉 Juan Soto

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