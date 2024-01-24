快訊

違反營運計畫！鏡電視大選製播政論節目 NCC未罰款僅給「警告」

名律師涉ACE詐騙案！幫洗錢「住家搜出近5千萬」 女友家查扣千萬跑車

爸媽注意！新生兒普發6000元將截止 還有2000名未領

MLB／霍金斯離開待7年的費城人 2年3400萬美元轉隊釀酒人

聯合新聞網／ 綜合報導
費城人一壘手霍金斯。 美聯社
費城人一壘手霍金斯。 美聯社

費城人隊一壘手霍金斯（Rhys Hoskins）去年春訓遭遇左膝前十字韌帶撕裂，導致整季報銷。據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，釀酒人隊以2年3400萬美元價碼簽下他，今年球季結束後可跳脫合約。

霍金斯生涯前7年都效力費城人，表現相當穩定，2022年單季30轟、79分打點，打擊率0.246。不過他去年春訓守備時傷到左膝，最終決定動手術，賽季提前報銷。

帕桑指出，費城人安排強打哈波（Bryce Harper）改守一壘，促使霍金斯進入自由市場，離開費城人。

釀酒人去年仰賴強大的投手陣容，得到國聯中區冠軍，不過他們總得分只排在大聯盟第17名，打擊率則是第25名，因此打線有很大的補強空間。霍金斯生涯在釀酒人主場出賽9場，敲出5支全壘打、8分打點，打擊三圍.342/.405/.790，表現相當出色。

釀酒人 費城人

相關新聞

MLB／名人堂票選結果出爐！貝爾崔、茂爾、赫爾頓入龕

2024年大聯盟名人堂票選結果出爐，傳奇三壘手貝爾崔（Adrian Beltre）、落磯隊「山神」赫爾頓（Todd Helton）及雙城隊鐵捕茂爾（Joe Mauer）都入選，值得一提的是，貝爾崔和茂

MLB／霍金斯離開待7年的費城人 2年3400萬美元轉隊釀酒人

前費城人隊一壘手霍金斯（Rhys Hoskins）去年春訓遭遇左膝前十字韌帶撕裂，導致整季報銷。據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，釀酒人隊以2年3400萬美元價碼簽下他，今年球

MLB／1年500萬美元！前洋基重砲蓋洛轉戰國民

據大聯盟官網報導，前洋基隊重砲蓋洛（Joey Gallo）以1年500萬美元（約新台幣1.57億）合約加盟國民隊，有100萬美元激勵獎金。 現年30歲的蓋洛生涯從遊騎兵隊起步，2017和2018

MLB／大聯盟開幕戰首爾開打 大谷翔平領軍料掀搶票戰

美國職棒大聯盟教士與道奇隊今年3月20、21日移師首爾舉行海外賽，門票將於26日開賣，由於道奇隊有大谷翔平，教士隊也有韓...

MLB／新邪惡帝國道奇再出手！1年約簽痛痛人左投派克斯頓

「新邪惡帝國」道奇隊持續補強，據大聯盟官網報導，道奇將以1年1200萬美元合約（約新台幣3.7億），網羅上季效力紅襪隊的35歲左投派克斯頓（James Paxton），球隊尚未正式宣布此消息。

MiLB／數據暴露致命缺陷 李灝宇老虎農場排名下滑第19

美國數據網站Fangraphs今天發表老虎隊農場前31新秀，「台灣怪力男」李灝宇僅排在第19，文中點出他傷病史多的疑慮之...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。