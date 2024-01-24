MLB／霍金斯離開待7年的費城人 2年3400萬美元轉隊釀酒人
前費城人隊一壘手霍金斯（Rhys Hoskins）去年春訓遭遇左膝前十字韌帶撕裂，導致整季報銷。據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，釀酒人隊以2年3400萬美元價碼簽下他，今年球季結束後可跳脫合約。
霍金斯生涯前7年都效力費城人，表現相當穩定，2022年單季30轟、79分打點，打擊率0.246。不過他去年春訓守備時傷到左膝，最終決定動手術，賽季提前報銷。
帕桑指出，費城人安排強打哈波（Bryce Harper）改守一壘，促使霍金斯進入自由市場，離開費城人。
釀酒人去年仰賴強大的投手陣容，得到國聯中區冠軍，不過他們總得分只排在大聯盟第17名，打擊率則是第25名，因此打線有很大的補強空間。霍金斯生涯在釀酒人主場出賽9場，敲出5支全壘打、8分打點，打擊三圍.342/.405/.790，表現相當出色。
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