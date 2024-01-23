快訊

也怕超哥？館長試吃超派醋飯竟吞「這1物」 網笑「勇者」釣出本人回應

東西難吃會給Google負評？過來人曝「無法容忍情況」：揪團給一星評論

吃對食物與健康老化有關 研究揭這類蛋白質降低患慢性病機率

MiLB／數據暴露致命缺陷 李灝宇老虎農場排名下滑第19

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇。截圖自X
李灝宇。截圖自X

美國數據網站Fangraphs今天發表老虎隊農場前31新秀，「台灣怪力男」李灝宇僅排在第19，文中點出他傷病史多的疑慮之外，更普露一項數據顯現的致命缺點，導致他在排序上大幅下滑。

李灝宇從費城人隊展開旅美生涯，去年8月在一筆1換1交易案中，與大聯盟投手羅倫佐（Michael Lorenzen）互換球隊，在老虎高階1A出賽8場，28打數敲出6安打、1轟，打擊率2成14，在費城人高階1A則是2成83打擊率敲出70安、5轟。

Fangraphs網站評價他的各項能力（分數範圍20到80分），對於他的打擊評分為30／40（現況／未來），力量潛力為50／55，實戰力量為30／50，跑速40／30，守備30／40，傳球則是50。

文章中提到，李灝宇在與費城人簽約之前就曾遇過嚴重背傷，過去兩季出賽都不滿80場，先後因手部、四頭肌傷勢缺陣。此外，他的數據也曝露警訊，他的攻擊模式在面對直球時明顯感到棘手，不僅難以拉打，甚至連要打到球都有難度。文中也引述Synergy Sports追蹤統計的數據指出，李灝宇面對88哩以上的直球打擊率只有1成60。

此外，作者也提到李灝宇的守備範圍和運動能力都不足，這使得他可能是低於平均水準的二壘、三壘手，若他的打擊能力無法提升，在他面對更高層級的投手、更快的球速時，晉升之路只會越加困難。

費城人 老虎 大聯盟

延伸閱讀

動保團體籲不再引進老虎 竹市動物園：照養老虎經驗豐

新竹市立動物園向六福村「借老虎」今亮相 將辦命名票選活動

MLB／3台灣小將獲選！官網排30隊頂尖國際球員榜

國道直擊「超巨虎斑貓」慢跑運動！牠發現後面有車秒減速主動熱心開道：我來帶路

相關新聞

MLB／大谷翔平送小學生手套竟遭轉賣 日媒：可恥的醜聞

道奇隊日籍球星大谷翔平去年和運動品牌「New Balance」耗資數億元，捐贈日本2萬間小學共6萬個棒球手套，包含石川大地震災區小學生。沒想到竟有人把手套放到網路上轉賣，賤踏大谷的暖心之舉。 據

MiLB／數據暴露致命缺陷 李灝宇老虎農場排名下滑第19

美國數據網站Fangraphs今天發表老虎隊農場前31新秀，「台灣怪力男」李灝宇僅排在第19，文中點出他傷病史多的疑慮之...

MLB／老牌火球男查普曼1年約當海盜 身價翻近3倍

新球季將滿36歲的火球男查普曼（Aroldis Chapman）找到新東家，傳出以1年1050萬美元合約與海盜隊達成共識...

MLB／新球季將讓人瞠目結舌10人 山本由伸、李政厚上榜

大聯盟春訓倒數，官網今天根據美國棒球數據網站FanGraphs的深度統計，預測10位將會讓人瞠目結舌的10名球員，投手、...

MLB／年打50場卻說球季太長 天使瑞登被吐槽沒資格抱怨

天使隊溢價球星瑞登（Anthony Rendon）再度發言惹議，抱怨大聯盟162場賽季太長，問題在於他轉戰天使4季以來平...

MLB／戰神改打棒球？海盜簽下新秀外野手「艾佛森艾倫」！

國際自由球員簽約日前正式開放，各隊也紛紛有所動作，海盜隊簽下了16名球員，其中16歲外野手艾倫（Iverson Allen）和NBA大名鼎鼎的「戰神」艾佛森（Allen Iverson）名字幾乎一樣，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。