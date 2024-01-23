MiLB／數據暴露致命缺陷 李灝宇老虎農場排名下滑第19

美國數據網站Fangraphs今天發表老虎隊農場前31新秀，「台灣怪力男」李灝宇僅排在第19，文中點出他傷病史多的疑慮之外，更普露一項數據顯現的致命缺點，導致他在排序上大幅下滑。

李灝宇從費城人隊展開旅美生涯，去年8月在一筆1換1交易案中，與大聯盟投手羅倫佐（Michael Lorenzen）互換球隊，在老虎高階1A出賽8場，28打數敲出6安打、1轟，打擊率2成14，在費城人高階1A則是2成83打擊率敲出70安、5轟。

Fangraphs網站評價他的各項能力（分數範圍20到80分），對於他的打擊評分為30／40（現況／未來），力量潛力為50／55，實戰力量為30／50，跑速40／30，守備30／40，傳球則是50。

文章中提到，李灝宇在與費城人簽約之前就曾遇過嚴重背傷，過去兩季出賽都不滿80場，先後因手部、四頭肌傷勢缺陣。此外，他的數據也曝露警訊，他的攻擊模式在面對直球時明顯感到棘手，不僅難以拉打，甚至連要打到球都有難度。文中也引述Synergy Sports追蹤統計的數據指出，李灝宇面對88哩以上的直球打擊率只有1成60。

此外，作者也提到李灝宇的守備範圍和運動能力都不足，這使得他可能是低於平均水準的二壘、三壘手，若他的打擊能力無法提升，在他面對更高層級的投手、更快的球速時，晉升之路只會越加困難。