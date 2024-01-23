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MLB／老牌火球男查普曼1年約當海盜 身價翻近3倍

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
查普曼。 美聯社
查普曼。 美聯社

新球季將滿36歲的火球男查普曼（Aroldis Chapman）找到新東家，傳出以1年1050萬美元合約與海盜隊達成共識，還需等待體檢完成，球團尚未證實消息。

查普曼過去是享譽盛名的終結者，生涯累積321次救援成功，主要來自在紅人隊146次、洋基隊153次，近兩年已非球隊主要終結者。

查普曼2022年因球隊不保證帶進季後賽而缺席練球，此舉惹怒洋基，不僅真的不帶他，且重話要他那就不用回來了；離開洋基後，查普曼去年以1年375萬美元轉戰皇家隊，季中交易轉戰遊騎兵隊，搭上奪冠列車，而去年全季61場、58.1局出賽，取得14中繼6救援、防禦率3.09成績回穩，也讓他爭取到一紙身價翻了近3倍的合約。

查普曼將在海盜展開生涯第15個賽季，重返生涯起步的國聯中區，球速依然是他的最大賣點，去年直球均速破99哩，在超過500局投球的投手中，他的平每9局三振數14.8為最佳，321次救援成功則排名史上第21。

查普曼 洋基 海盜

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