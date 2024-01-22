MLB／新球季將讓人瞠目結舌10人 山本由伸、李政厚上榜

大聯盟春訓倒數，官網今天根據美國棒球數據網站FanGraphs的深度統計，預測10位將會讓人瞠目結舌的10名球員，投手、野手各5人，兩名亞洲好手山本由伸、李政厚都上榜。

官網認為新球季最讓人印象深刻、驚訝的打者將是去年國聯MVP、勇士隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.），推測數字是打擊率3成18、全壘打37支、打點97分、盜壘成功55次，除了可能獲得打擊王，也是老虎隊卡布雷拉（Miguel Cabrera）2012、13年獲選美聯MVP後，又有球員完成MVP連霸。

勇士隊史泰德（Spencer Strider）排在投手首位，去年不但是大聯盟唯一20勝，奪三振281次也穩居榜首，今年推測15勝7敗、防禦率3.18、257K，有機會贏得三冠王，將是2011年老虎隊韋蘭德（Justin Verlander）、道奇隊克蕭（Clayton Kershaw）之後，在完整球季贏得三冠王的投手。

山本轉戰大聯盟首季，被官網列為投手第2位，強調所有人都想看看他能做什麼，如果預測正確就是「大事」。

官網指出，道奇隊這位新王牌投手將會飆出200三振，就像千賀滉大去年在大都會隊一樣（202K、國聯塞揚獎票選第7），也是本季14位可能達到200K的投手之一，奪三振、投球局數都會在道奇投手群排名第1。

巨人隊新人李政厚在官網預測打者排名第4，打擊率推算2成91，將在大聯盟排名前10、國聯前5，遠高於平均數字，被三振率則是大聯盟第2低，只輸去年國聯打擊王、馬林魚隊阿拉斯（Luis Arraez），這點更是讓人印象深刻。