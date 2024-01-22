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MLB／年打50場卻說球季太長 天使瑞登被吐槽沒資格抱怨

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
天使瑞登。 美聯社
天使瑞登。 美聯社

天使隊溢價球星瑞登（Anthony Rendon）再度發言惹議，抱怨大聯盟162場賽季太長，問題在於他轉戰天使4季以來平均每年只打50場，外界砲轟他沒資格做此評論，連已退役的知名終結者派柏本（Jonathan Papelbon）都忍不住吐槽。

瑞登近日在節目上被問到建議大聯盟應該做什麼改變時，開場白先是說起：「我要說點輕鬆的，避免我惹上麻煩。」但接下來的發言還是掀起巨大話題，瑞登表示，「我們應該縮短球季，185天打162場，比賽真的太多了。」

瑞登的發言無意外引來許多批評聲浪，數據網站Codify特意指出：「天使跟他簽了7年2.45億美元合約，而他總共只幫天使打了200場比賽。」

棒球節目主持人卡洛比斯（Jared Carrabis）說：「沒人比這位拿錢卻不打球的最高薪球員更討厭棒球了」。這番發言也釣出派柏本回應，「我可以證實卡洛比斯的言論，我和瑞登一起打過球，而他真的討厭棒球。是的，球季是很長，但這不就是你領薪水的原因？不然就告訴你的球隊，你只想打一半球季，然後還一半的薪水給球隊。」

天使 棒球 大聯盟

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