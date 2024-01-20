MLB／戰神改打棒球？海盜簽下新秀外野手「艾佛森艾倫」！

國際自由球員簽約日前正式開放，各隊也紛紛有所動作，海盜隊簽下了16名球員，其中16歲外野手艾倫（Iverson Allen）和NBA大名鼎鼎的「戰神」艾佛森（Allen Iverson）名字幾乎一樣，引起球迷間熱議。

根據前年匹茲堡當地媒體報導，當時球隊就已經鎖定了艾佛森，近日國際自由球員額度重整，海盜也迫不及待在開放首日與他簽下合約。

來自巴拿馬的艾倫運動能力優秀，球探評估他守中外野有極高的防守天花板，值得一提的是，艾倫身高6呎，體重160磅，和艾佛森退役時登記的6呎、165磅身形也十分接近。他在受訪時表示，自己的父親在巴拿馬打職業籃球，最喜歡的控衛正是艾佛森，並由此將他命名。

艾倫也提到，自己從小到大身邊的人總是提到他獨特的名字，但自己希望用爆炸性表現和百分之百的拚勁讓球迷認識自己。