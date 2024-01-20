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MLB／卡本特回到最初起點 1年底薪約重返紅雀

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
紅雀隊以1年74萬美元的底薪合約找回過去招牌球星「木匠」卡本特。 美聯社
紅雀隊以1年74萬美元的底薪合約找回過去招牌球星「木匠」卡本特。 美聯社

38歲老將「木匠」卡本特（Matt Carpenter）又回到最初的起點，根據大聯盟官網報導，紅雀隊以1年74萬美元的底薪合約，再次簽下這位過去球隊招牌球星。

卡本特是在2009年選秀加盟紅雀，2011年升上大聯盟後待了11個球季，直到2022年轉戰洋基隊，繳出單季15轟、37分打點、打擊率3成05的成績，改加盟教士隊，但去年季中被交易到勇士隊，因傷勢關係，整季僅出賽76場、打擊率1成76。

季後卡本特遭到勇士釋出，才又有重回老東家的機會，紅雀總管莫札里亞克（John Mozeliak）表示：「當你回顧那些在21世紀幫助我們成功的球員，卡本特就是代表贏球的一分子。」

莫札里亞克指出，卡本特在職業初期就展現出努力及決心可以帶來成功，也很期待他能夠帶著領導能力以及經驗，再次穿上紅雀球衣。

莫札里亞克對於卡本特的攻擊能力仍有信心，指出他對於好壞球判斷一直具備天賦，且揮棒數據看來仍有水準，再加上去年球季史密特（Paul Goldschmidt）、亞瑞納多（Nolan Arenado）擔任領導者的重要性，讓紅雀相信卡本特的領導能力會是一大助力。

紅雀 勇士

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