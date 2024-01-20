MLB／終結者海德加盟太空人 5年9500萬美元合約破紀錄
明星終結者海德（Josh Hader）今天傳出與太空人隊簽下5年9500萬美元（約台幣29.8億元）合約，寫下大聯盟史上後援投手最高現值合約紀錄。
根據「ESPN」報導，海德的合約除了含有完整不可交易條款外，也沒有延遲支付，代表他將超越大都會隊終結者狄亞茲（Edwin Diaz）的高薪紀錄，狄亞茲雖然簽下的是5年1.02億美元合約，但其中2650萬美元延遲支付，換算現值為5年9300萬美元。
今年將滿30歲的海德去年效力教士隊，單季出賽61場，其中52場是最後一任投手，拿下33次救援成功，防禦率僅1.28，56.1局投出85次三振。
海德在2013到2015年曾是太空人小聯盟成員，2017年作為釀酒人隊球員升上大聯盟後，有5個球季入選明星賽，而自2019年以來累積153次救援成功，是同期最多，這5年總共投出437次三振也是聯盟後援投手第一，比第二名還多了59次三振。
太空人牛棚大將葛拉夫曼（Kendall Graveman）因肩膀手術，將缺席2024年賽季，海德的加入將進駐終結者位置，也代表原本終結者普雷斯利（Ryan Pressly）可能轉任第8局布局投手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言