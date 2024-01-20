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MLB／終結者海德加盟太空人 5年9500萬美元合約破紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

明星終結者海德（Josh Hader）今天傳出與太空人隊簽下5年9500萬美元（約台幣29.8億元）合約，寫下大聯盟史上後援投手最高現值合約紀錄。

根據「ESPN」報導，海德的合約除了含有完整不可交易條款外，也沒有延遲支付，代表他將超越大都會隊終結者狄亞茲（Edwin Diaz）的高薪紀錄，狄亞茲雖然簽下的是5年1.02億美元合約，但其中2650萬美元延遲支付，換算現值為5年9300萬美元。

今年將滿30歲的海德去年效力教士隊，單季出賽61場，其中52場是最後一任投手，拿下33次救援成功，防禦率僅1.28，56.1局投出85次三振。

海德在2013到2015年曾是太空人小聯盟成員，2017年作為釀酒人隊球員升上大聯盟後，有5個球季入選明星賽，而自2019年以來累積153次救援成功，是同期最多，這5年總共投出437次三振也是聯盟後援投手第一，比第二名還多了59次三振。

太空人牛棚大將葛拉夫曼（Kendall Graveman）因肩膀手術，將缺席2024年賽季，海德的加入將進駐終結者位置，也代表原本終結者普雷斯利（Ryan Pressly）可能轉任第8局布局投手。

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