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MLB／10大右外野手排序堪比一級戰場 台美混血卡洛爾排第4

聯合新聞網／ 綜合報導
卡洛爾已經是響尾蛇無庸置疑的打線一哥。 美聯社
卡洛爾已經是響尾蛇無庸置疑的打線一哥。 美聯社

距離大聯盟開季不到70天，官網近期也陸續公布新賽季各位置前10名球員，其中右外野手可說是「一級戰場」，由上季寫下鬼神紀錄的國聯MVP亞古納（Ronald Acuna Jr.）領銜，效力響尾蛇隊的球星卡洛爾（Corbin Carroll）則是排名第4。

這份名單上列了許多MVP級球星，若非上季佔據前兩名的「法官」賈吉（Aaron Judge）和貝茲（Mookie Betts）新賽季分別移防至中外野、二壘，整體看起來會更星光熠熠。

名列榜首的是上季狂掃41轟、73盜、103分打點瘋狂數據的亞古納，兼具可怕長打能力和頂級跑壘的他新賽季依舊是國聯MVP最熱門人選；排名第2的為太空人隊的塔克（Kyle Tucker），上季只差1轟就進入「30轟+30盜」俱樂部；第3名則是本季轉戰洋基隊的強打少年索托（Juan Soto），即將進入自由市場的他本季將用成績爭取一份歷史級大約。

台美混血球星卡洛爾位居第4，菜鳥年的他可說是收穫滿滿，一口氣入選明星賽、拿下新人王，還在國聯MVP票選高居第5，已然是響尾蛇新世代的打線中樞，外界都十分好奇本季的他是否會更進化，率領響尾蛇複製上季闖進世界大賽的驚奇。

值得一提的是，日籍球星鈴木誠也也在榜上名列第6，他在上季末狂拉尾盤，跟同鄉好手吉田正尚黃金交叉，新賽季兩人的瑜亮情節勢必會延續下去。

新人 卡洛爾

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